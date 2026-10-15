Europa LeagueGiornata 2 - giovedì 15 ottobre 2026Giornata 2 - gio 15 ott
Fine
1 - 2
1 - 2
Celta Vigo-Juventus 1-2: video, gol e highlights
Dopo il successo sul NEC, la Juve vince in rimonta a Vigo con il Celta 2-1. Primo tempo poco brillante per i bianconeri che vanno sotto al 18' per un gol di Hugo Gonzalez. Il Celta controlla agevolmente fino al 45'. Nella ripresa, Juve più energica, i bianconeri ci provano e trovano la rete del pari con Woltemade che sfutta un 'regalo' di Marcos Alonso per battere Radu. La Juve ci crede e Kolo Muani al 92' firma la vittoria