Europa LeagueGiornata 2 - giovedì 15 ottobre 2026Giornata 2 - gio 15 ott
Fine
0 - 4
0 - 4
Salisburgo-Milan 0-4: video, gol e highlights
Primi tre punti del Milan nel girone unico di Europa League in una partita senza storia. Cisse show: firma una tripletta personale. Due gol nel primo tempo, uno a inizio ripresa. Ottima prova anche di Hutchinson. Il poker è a firma Gonçalo Ramos, subentrato a Camarda nel secondo tempo. Nel finale esordio per il classe 2006 Diawara e cartellino rosso per Terracciano. Prossimo impegno europeo per il Milan contro il Bournemouth