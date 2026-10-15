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Europa LeagueGiornata 2 - giovedì 15 ottobre 2026Giornata 2 - gio 15 ott
Fine
Salisburgo
0 - 4
Milan
Cisse A. 15', 32', 49'Gonçalo Ramos 72'
Salisburgo0 - 4 Milan
Cisse A. 15', 32', 49'Gonçalo Ramos 72'
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Salisburgo-Milan 0-4: video, gol e highlights

Primi tre punti del Milan nel girone unico di Europa League in una partita senza storia. Cisse show: firma una tripletta personale. Due gol nel primo tempo, uno a inizio ripresa. Ottima prova anche di Hutchinson. Il poker è a firma Gonçalo Ramos, subentrato a Camarda nel secondo tempo. Nel finale esordio per il classe 2006 Diawara e cartellino rosso per Terracciano. Prossimo impegno europeo per il Milan contro il Bournemouth

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