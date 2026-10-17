Juventus-Lazio, la conferenza di Spalletti LIVE alle 16
La domenica di Serie A si chiuderà all'Allianz Stadium, con la sfida alle 20.45 tra Juventus e Lazio. Partita presentata in conferenza stampa dall'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, da seguire in diretta sul nostro liveblog alle 16
Juve-Lazio, arbitra Massa
Tutte le designazioni della 7^ giornata di Serie A.
Serie A, gli arbitri designati per la settima giornata di campionatoVai al contenuto
Le partite di oggi
È in corso Venezia-Napoli, in campo altre big di Serie A alle 18 e alle 20.45.
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Le probabili formazioni
Spalletti si affiderà dall'inizio alla coppia Kolo Muani-Woltemade in attacco contro la Lazio?
Le probabili formazioni della 7^ giornataVai al contenuto
La classifica
La Juventus non può permettersi altri passi falsi, mentre la Lazio si ritrova a sorpresa in vetta dopo sei giornate.
La classifica della Serie A 2026-2027Vai al contenuto
Vigilia di campionato per Juventus e Lazio, impegnate domenica sera una contro l'altra in uno dei big match della 7^ giornata. L'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, presenta la sfida in conferenza stampa dalle 16.