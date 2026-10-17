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Juventus-Lazio, la conferenza di Spalletti LIVE alle 16

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La domenica di Serie A si chiuderà all'Allianz Stadium, con la sfida alle 20.45 tra Juventus e Lazio. Partita presentata in conferenza stampa dall'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, da seguire in diretta sul nostro liveblog alle 16

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Vigilia di campionato per Juventus e Lazio, impegnate domenica sera una contro l'altra in uno dei big match della 7^ giornata. L'allenatore bianconero, Luciano Spalletti, presenta la sfida in conferenza stampa dalle 16.

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