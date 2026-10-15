"Sono tanti sei uomini di movimento cambiati, ma giochiamo tra altri due giorni, non ci arrivi in fondo alle competizioni se non fai dei cambi. Dobbiamo fare qualcosa di diverso ma a Cagliari abbiamo fatto anche bene. Noi dobbiamo essere bravi ad andare più in profondità di quello che succede. Bisogna essere pronti a tutto. Woltemade e Kolo insieme? Sì ma li faremo giocare insieme e anche stasera magari ci sarà l'occasione. Kolo Muani e Nico Gonzalez possono ribaltare la partita, hanno la forza fisica che strappa la palla del risultato. Io non vedo così male la Juve in questo momento"