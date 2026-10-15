Il Celta Vigo ha segnato il suo primo gol in questa stagione di Europa League; per il marcatore Hugo Alvarez è stata la sua prima rete in questa competizione.
Celta Vigo-Juventus, il risultato in diretta LIVE
Dopo il pareggio in campionato a Cagliari, i bianconeri affrontano una trasferta complicata sul campo del Celta Vigo. Spalletti con Woltemade dal 1'. Alle sue spalle Alajbegovic e Conceiçao. Titolari anche Koopmeiners, Cambiaso e McKennie. Giraldez non rischia Iago Aspas e si affida a Jutglà e Hugo Alvarez. Diretta su su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Disponibile su SkyGo, anche in HD
24' - Prova a rispondere la Juventus e lo fa con un colpo di testa di Koopmeiners, palla piuttosto centrale e agevolmente parata da Radu
Hugo Álvarez ha segnato il suo primo gol in questa edizione di UEFA Europa League.
Williot Swedberg ha fornito il suo primo assist in questa edizione di UEFA Europa League.
18' - Celta in vantaggio: segna Hugo Alvarez
Transizione micidiale del Celta che va in verticale sorprendendo la Juve, l'ultimo tocco è di Swedberg per Hugo Alvarez che da due passi batte Vicario
9' - Tentativo da parte della Juve con Alajbegovic che lavora un buon pallone, poi lo mette in mezzo rasoterra ma la difesa del Celta respinge
6' - Primo tentativo per il Celta con un colpo di testa, in tuffo di Swedberg, para Vicario
3' - La Juve prova ad essere aggressiva in questo avvio di partita sul possesso del Celta
Celta-Juventus 0-0
Si parte al Balaidos
Inno dell'Europa League
Le squadre stanno entrando in campo
Tutto pronto al Balaidos, le squadre stanno per entrare in campo
Nick Woltemade, che ha già segnato un gol con Juventus all'esordio in questa Europa League, potrebbe andare a segno per la seconda gara consecutiva, diventando così il primo tedesco a riuscirci con la maglia della Juventus in Europa League dopo Jürgen Köhler nel 1995.
Stasera in Conference anche Atalanta-Pafos. Segui il LIVE
L'Atalanta inizia la fase-campionato della Conference contro il Pafos. Sarri opta per il turnover in attacco con Raspadori in appoggio a Scamacca e il rilancio di Zalewski a sinistra con Elmas dall'altra parte. Torna Gaetano in mediana, in difesa Kolasinac gioca al centro al posto dell'infortunato Scalvini. Nel Pafos c'è David Luiz. Diretta su Sky Sport e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD
Atalanta-Pafos LIVE, esordio in Conference per i bergamaschiVai al contenuto
Sarr: "Possiamo vincere l'Europa League"
"Dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista e sappiamo di avere la qualità per farlo. Stasera siamo qui per giocare una buona partita e vincere. Vincere l'Europa League? Siamo solo all'inizio ma credo di sì. Dobbiamo continuare così e pensare gara per gara. Siamo lavorando sodo e pensiamo di poter arrivare fino alla fine"
Salisburgo-Milan 0-4, gol e highlights. Tripletta show di Cisse, segna anche Ramos
Non c'è storia in Austria: il Milan riscatta il ko della prima giornata facendone quattro al Salisburgo. Show personale di Alphadjo Cisse, autore di una tripletta. Bella prova anche di Hutchinson più volte vicino alla rete. Poi segna anche Gonçalo Ramos. Nel finale esordio per il classe 2006 Diawara e cartellino rosso per Terracciano. Primi tre punti per Amorim nel girone
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Claudio Giráldez e Iago Aspas avevano entrambi 12 anni quando, dagli spalti del Balaídos, assistettero alla storica vittoria per 4-0 del Celta contro la Juventus nel 2000
Europa League 2026/27, la top 11 dei giocatori più preziosi
Sono ben cinque i giocatori delle due italiane dell'Europa League nella formazione più valutata della competizione. Il valore totale di mercato (Transfermarkt) è di 555 milioni di euro. Presenti Pavlovic, Kalulu, Yildiz, Ramos e Woltemade. Chi altro c'è con loro?
La top 11 dei giocatori più preziosi dell'Europa League è… mezza italianaVai al contenuto
Spalletti: "Non vedo così male la Juventus"
"Sono tanti sei uomini di movimento cambiati, ma giochiamo tra altri due giorni, non ci arrivi in fondo alle competizioni se non fai dei cambi. Dobbiamo fare qualcosa di diverso ma a Cagliari abbiamo fatto anche bene. Noi dobbiamo essere bravi ad andare più in profondità di quello che succede. Bisogna essere pronti a tutto. Woltemade e Kolo insieme? Sì ma li faremo giocare insieme e anche stasera magari ci sarà l'occasione. Kolo Muani e Nico Gonzalez possono ribaltare la partita, hanno la forza fisica che strappa la palla del risultato. Io non vedo così male la Juve in questo momento"
Marca ripercorre la celebre vittoria per 4-0 del Celta contro la Juventus nel ritorno degli ottavi di finale della Coppa UEFA 1999/2000, quando la squadra galiziana ribaltò la sconfitta per 1-0 subita a Torino, riuscendo a passare il turno
Spalletti, le parole della vigilia
L'allenatore bianconero alla vigilia a Sky: "Celta avversario forte ed esperto, dovremo essere attenti e individuare i momenti che possono fare la differenza". Poi conferma il possibile turnover: "Se avranno spazio Gatti, Koopmeiners, Cambiaso e Woltemade? C'è molta verità in questi nomi…" dice sorridendo. La partita è live giovedì 15 ottobre alle ore 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
VIDEO. Spalletti prima di Celta Vigo-Juventus: 'Dobbiamo essere puntuali e velenosi'Vai al contenuto
Conceiçao, le parole alla vigilia
Il portoghese a Sky alla vigilia di Celta Vigo-Juventus: "Gli ultimi risultati ci devono dare ancora più forza per dimostrare il nostro valore. Sono pronto per aiutare la squadra, dopo il Cagliari abbiamo recuperato bene. Se crei e non vinci vuol dire che devi fare meglio. Celta squadra forte, giocano contro la Juve e vorranno sicuramente fare bene". La partita è live giovedì 15 ottobre alle ore 21 su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW
Conceição: 'Se alla Juventus non vinci non puoi stare bene'. VIDEOVai al contenuto
La formazione della Juve in grafica
Il Celta punta al riscatto dopo la sconfitta per 1-0 subita contro l'Omonia nella prima giornata. La Juventus cerca il secondo successo europeo di fila dopo la vittoria per 5-0 sul N.E.C..
La formazione del Celta in grafica
Marcos Alonso conosce bene la Juventus, avendola affrontata cinque volte con la maglia della Fiorentina tra il 2013 e il 2016, senza mai riuscire a batterla in Serie A.
Celta Vigo, le scelte di formazione
Il Celta apporta tre cambi rispetto al pareggio per 0-0 contro l'Elche: Javi Rodríguez, Sergio Carreira e Williot Swedberg partono dal 1' contro la Juventus
Juve, le scelte di formazione
Sono ben 7 i cambi rispetto al pari di Cagliari. La Juve torna con la difesa a 3. Woltemade dal primo minuto con alle spalle Alajbegovic e Conceiçao. Ci sono anche McKennie e Cambiaso. Sarr confermato con Koopmeiners a centrocampo
Il Celta si prepara per la Juve
La Juventus al Balaidos
Le formazioni ufficiali
CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu, Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Javi Rueda, Aleix Febas, Ilaix Moriba, Correira; Alvarez, Swedberg; Jutglà. All. Giraldez
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti
Statistiche e curiosità
Il Celta Vigo e la Juventus si sono affrontate negli ottavi di finale della Coppa UEFA nella stagione 1999/2000: dopo aver perso 1-0 all'andata in trasferta, il Celta Vigo ha vinto 4-0 in casa al ritorno, superando il turno.
La Juve non vince da sei gare in Europa contro spagnole
La Juventus non vince da sei partite nelle principali competizioni europee contro squadre spagnole (3 pareggi, 3 sconfitte); l'ultimo successo risale al 3-0 contro il Barcellona nel dicembre 2020.
Celta ko nelle ultime tre partite di Europa League
Il Celta Vigo ha perso le ultime tre partite di UEFA Europa League, registrando la sua peggior striscia di sconfitte di sempre nelle principali competizioni europee.
I numeri del Celta Vigo al Balaidos
Dopo avere perso per 0-2 la prima partita casalinga in assoluto nelle maggiori competizioni europee (il 15 settembre 1971, contro l'Aberdeen in Coppa UEFA), il Celta Vigo è rimasto imbattuto in ciascuno dei successivi nove primi match interni stagionali in questi tornei (7 vittorie, 2 pareggi), incluse tre vittorie - tutte in Coppa UEFA/Europa League - nelle ultime tre sfide di questo tipo.
Juve a caccia del secondo successo di fila con clean sheet dal 2013-14 in Europa
Dopo il successo per 5-0 sul NEC nella 1^ giornata, la Juventus potrebbe vincere senza subire gol entrambe le prime due gare stagionali in Coppa UEFA/Europa League per la prima volta dal 2013/14 (2-0 sia all'andata che al ritorno ai sedicesimi di finale contro Trabzonspor).
Iago Aspas è a disposizione dopo aver ricevuto il via libera medico: il suo rientro garantisce al Celta nuova esperienza e creatività in vista della sfida contro la Juventus
Juve, contro il NEC 5 gol con soli 11 tiri
La Juventus ha vinto 5-0 nella prima giornata contro il NEC, segnando cinque gol con soli 11 tiri: miglior percentuale realizzativa nel primo turno del torneo (45.5%). I bianconeri hanno inoltre mantenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro partite della fase a gironi/campionato tra UEFA Europa League e Champions League.
Le sequenze di passaggi del Milan nella prima giornata
Solo il Milan ha registrato più sequenze su azione (nove) da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco all'interno dell'area avversaria rispetto al Celta Vigo (sei) nella 1^ giornata di questa UEFA Europa League. In generale, la squadra spagnola è quella con la miglior percentuale di passaggi riusciti nel torneo in corso (92%).
I numeri di Marcos Alonso
Nessun giocatore ha effettuato più passaggi iniziati fuori dall'ultimo terzo di campo e terminati al suo interno rispetto a Marcos Alonso nel primo turno dell'Europa League 2026/27: 17, al pari di Matan Baltaxa, dell'Hapoel Be'er Sheva. Nel corso della sua esperienza in Serie A con la maglia della Fiorentina (tra il 2013 e il 2016), il classe 1990 ha affrontato cinque volte la Juventus in campionato, senza mai conquistare i tre punti: si tratta della squadra che ha incrociato più spesso nei maggiori cinque tornei europei, tra quelle contro cui non ha mai vinto.
Il record di Alajbegovic
Nella 1^ giornata contro il NEC, all'età di 18 anni 361 giorni Kerim Alajbegović è diventato solo il 2° 18enne nella storia ad andare in gol con la maglia della Juventus in una delle maggiori competizioni europee, dopo Gianfranco Zigoni (18 anni e 311 giorni, contro l'OFK Belgrado in Coppa delle Fiere, il 2 ottobre 1963). Se andasse a bersaglio anche contro il Celta Vigo, a 19 anni e 24 giorni al momento del match, il bosniaco diventerebbe il più giovane bianconero di sempre a siglare più di una rete in questi tornei, superando Pietro Fanna, che trovò il suo 2° centro contro il Glentoran il 2 novembre 1977, in Coppa UEFA, a 19 anni e 132 giorni
Kolo Muani ha preso parte a 8 gol nelle ultime 8 gare europee
Randal Kolo Muani ha preso parte a otto gol nelle sue ultime otto presenze nelle principali competizioni europee (5 gol+3 assist), segnando e fornendo un assist da subentrato nella prima giornata contro il NEC con la maglia della Juventus