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Europa LeagueGiornata 4 - giovedì 5 novembre 2026Giornata 4 - gio 5 nov
Fine
Milan
0 - 2
Ferencvaros
Joseph L. 52', 66'
Milan0 - 2 Ferencvaros
Joseph L. 52', 66'
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Milan-Ferencvaros 0-2: video, gol e highlights

Milan ancora deludente in Europa League. Il Ferencvaros passa 2-0 a San Siro con la doppietta di Lenny Joseph, resta a punteggio pieno e infligge il terzo ko in quattro partite ai rossoneri. La squadra di Amorim parte male e viene salvata più volte da Torriani. Non funziona la rivoluzione dell'intervallo: al 52' Torriani diventa protagonista negativo con i piedi e regala il vantaggio. Al 66' ancora Joseph raddoppia a porta vuota in contropiede. Nel finale espulso Yusuf

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