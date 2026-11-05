I bianconeri salgono a quota 10 punti in classifica in Europa League grazie al successo, non senza sofferenze, di Alkmaar contro l'AZ. La Juve parte bene e nel primo tempo segna con l'ex Koopmeiners e prima del break raddoppia con Kolo Muani. Nella ripresa la squadra di Spalletti si abbassa un po', l'AZ attacca e trova la rete all'88' con Meerdink. Al 91' gol annullato all'AZ, la Juve vince e porta a casa tre punti preziosi

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