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Europa LeagueGiornata 4 - giovedì 5 novembre 2026Giornata 4 - gio 5 nov
Fine
AZ Alkmaar
Meerdink M. 88'
1 - 2
Juventus
Koopmeiners T. 19'Kolo Muani R. 37'
AZ Alkmaar
Meerdink M. 88'
1 - 2 Juventus
Koopmeiners T. 19'Kolo Muani R. 37'
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AZ Alkmaar-Juventus 1-2: video, gol e highlights

I bianconeri salgono a quota 10 punti in classifica in Europa League grazie al successo, non senza sofferenze, di Alkmaar contro l'AZ. La Juve parte bene e nel primo tempo segna con l'ex Koopmeiners e prima del break raddoppia con Kolo Muani. Nella ripresa la squadra di Spalletti si abbassa un po', l'AZ attacca e trova la rete all'88' con Meerdink. Al 91' gol annullato all'AZ, la Juve vince e porta a casa tre punti preziosi

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