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Europa League, la classifica del girone unico dopo la 4^ giornata

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È iniziata la quarta giornata di Europa League con le partite delle 18.45: il Milan incassa la terza sconfitta, 0-2 in casa col Ferencvaros e gli ungheresi si prendono la vetta col Bournemouth. Alle 21 trasferta per la Juventus sul campo dell'Az Alkmaar. Di seguito la classifica del girone unico

AZ-JUVE LIVEGLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE

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