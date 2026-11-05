Europa League, la classifica del girone unico dopo la 4^ giornata
È iniziata la quarta giornata di Europa League con le partite delle 18.45: il Milan incassa la terza sconfitta, 0-2 in casa col Ferencvaros e gli ungheresi si prendono la vetta col Bournemouth. Alle 21 trasferta per la Juventus sul campo dell'Az Alkmaar. Di seguito la classifica del girone unico
- 12 punti
- 4 partite giocate
- +9 differenza reti
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