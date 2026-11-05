È iniziata la quarta giornata di Europa League con le partite delle 18.45: il Milan incassa la terza sconfitta, 0-2 in casa col Ferencvaros e gli ungheresi si prendono la vetta col Bournemouth. Alle 21 trasferta per la Juventus sul campo dell'Az Alkmaar. Di seguito la classifica del girone unico

AZ-JUVE LIVE - GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE