La squadra di Spalletti sale al secondo posto nella classifica della 'League phase' e vede avvicinarsi la qualificazione grazie al 4-1, in rimonta, contro l'Omonia. Partenza difficile per i bianconeri che subiscono gol da Satka. La risposta prima del break in 6': Cambiaso segna un gran gol e Ekhator firma il suo primo bianconero. Nella ripresa, la Juve spinge ancora, Conceiçao allunga e Boga la chiude definitivamente

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