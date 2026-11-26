Il Milan ribalta da 0-2 l'Olympiacos: vince 4-2 e sale per ora nella top 24 (al 20° posto), in attesa che si completi il quadro con le partite delle 21 dove ci sarà anche la Juve, al momento sesta. A punteggio pieno a quota 15 solo il Bournemouth. Ecco come cambia la classifica del girone unico

OLYMPIACOS-MILAN 2-4: HIGHLIGHTS - JUVE-OMONIA LIVE