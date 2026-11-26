Così l'allenatore rossonero su Sky prima dell'inizio del match: "Nel calcio si deve difendere e attaccare, al di là delle caratteristiche dei calciatori. Dobbiamo essere più compatti rispetto al Ferencvaros e al Benfica, ma anche con questi calciatori più offensivi in campo possiamo difendere meglio. Credo che abbiano capito, abbiamo visto i video, stiamo migliorando come squadra. In Europa dobbiamo far salire il livello. Per essere un'ottima squadra devi vincere, sia in campionato che in Europa. Abbiamo questa responsabilità. Il presente è molto importante, i risultati contano, ma siamo in un progetto a lungo termine. Oggi è un test in cui dobbiamo giocare meglio per vincere".