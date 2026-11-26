Olympiacos-Milan, il risultato in diretta
Il Milan fa visita all'Olympiacos per la quinta giornata della League Phase di Europa League, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW. Il risultato si sblocca al 31': calcio d'angolo battuto da Gustavo Sà e colpo di testa vincente dell'italiano Pirola
in evidenza
34' - Salvataggio provvidenziale di Pirola! Jashari lancia in profondità Cisse, Ortega esce fuori dalla sua area ma il rossonero vince il contrasto e calcia da terra a porta vuota. Provvidenziale il difensore italiano a metterla in angolo in scivolata
Pirola porta in vantaggio l'Olympiacos
31' - L'Olympiacos in vantaggio con Pirola. Cross dalla bandierina di Gustavo Sà, il difensore italiano stacca di testa, il pallone colpisce la traversa e poi sbatte sulla nuca di Maignan prima di finire in rete
30' - Gustavo Sà cerca il secondo palo su punizione, Rabiot in angolo
26' - Gustavo Sà mette in mezzo un cross su punizione, Gila allontana dopo la 'torre' di Pirola.
23' - Ci prova il Milan: bel lavoro di Ramos per Moreira, che si accentra e calcia di sinistro dal limite. Pallone bloccato da Ortega
22' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo due conclusioni di Onyemaechi: la prima rimpallata, la seconda sul fondo
21' - Stavolta Maignan ci mette del suo: bella ripartenza dell'Olympiacos con Martins che calcia a giro. Bravissimo il portiere del Milan a deviare in angolo un pallone molto angolato
Cinque delle sei formazioni titolari più giovani schierate dal Milan in questa stagione sono arrivate in partite di UEFA Europa League, inclusa quella con un'età media di 25 anni e 123 giorni nel match odierno contro l'Olympiakos (unica eccezione, l'XI iniziale schierato contro il Bologna in Serie A il 28 ottobre, 25 anni e 36 giorni)
20' - Conclusione per Martins dal limite dell'area: anche in questo caso Maignan non ha problemi a bloccare
18' - Buono sviluppo del Milan per vie centrali: Rabiot imbuca per Ramos, il portoghese prova a servire sulla corsa Moreira ma quest'ultimo non riesce ad agganciare il pallone. L'Olympiacos chiude
14' - Cross di Pedersen dalla destra per Gonzalez, anticipato in extremis di testa da Gila. L'attaccante dell'Olympiacos era comunque in posizione irregolare
12' - Ci prova l'Olympiacos con Pedersen: il sinistro a giro dell'ex Torino e Sassuolo è centrale, Maignan blocca
8' - Brivido per il Milan: cross di Retsos dalla destra, Martins aggancia in area e prova a calciare. Provvidenziale l'intervento di Moreira che chiude
6' - Bel filtrante di Jashari per Rabiot che entra in area e prova a servire in orizzontale Cisse. Pallone rimpallato che termina nuovamente dalle parti di Jashari che calcia ma senza centrare lo specchio
5' - Primo squillo anche per il Milan: Cisse prova da fuori area il destro a giro sul secondo palo, ma il pallone non prende l'effetto sperato e termina sul fondo
2' - Il primo tiro del match è dell'Olympiacos: conclusione da fuori area di Freuler, pallone direttamente sul fondo
Olympiacos-Milan, al via il match!
Si parte! Il Milan muove il primo pallone
Bella coreografia dei tifosi di casa: uno striscione con la scritta "Ti ricordi di me?" con sopra un personaggio mascherato in stile "Casa di Carta". Come detto, è un riferimento alla coreografia fatta nel 2018 quando i biancorossi sconfissero 3-1 al Milan.
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Squadre pronte a entrare in campo: tra poco si parte!
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Un "derby" per Lorenzo Pirola
Tra i titolari dell’Olympiacos c'è Lorenzo Pirola. Per il difensore italiano classe 2002 quella contro il Milan è quasi un derby: è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, con cui ha debuttato anche in prima squadra. Prima di trasferirsi in Grecia ha giocato con Monza e Salernitana.
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Il cammino dell'Olympiacos in Europa League
- Olympiacos-Jagiellonia 2-1
- Marsiglia-Olympiacos 0-1
- Olympiacos-Sparta Praga 1-0
- Rennes-Olympiacos 0-0
- Olympiacos-Milan, alle 18.45
- Celje-Olympiacos, 10 dicembre alle 18.45
- Olympiacos-Hoffenheim, 21 gennaio alle 18.45
- Torreense-Olympiacos, 28 dicembre alle 21
Il cammino del Milan in Europa League
- Milan-Benfica 0-2
- RB Salisburgo-Milan 0-4
- Bournemouth-Milan 3-0
- Milan-Ferencvaros 0-2
- Olympiacos-Milan, alle 18.45
- Milan-Sunderland, 10 dicembre alle 21
- Levski Sofia-Milan, 21 gennaio alle 21
- Milan-Ararat Armenia, 28 gennaio alle 21
Amorim: "In Europa dobbiamo far salire il livello"
Così l'allenatore rossonero su Sky prima dell'inizio del match: "Nel calcio si deve difendere e attaccare, al di là delle caratteristiche dei calciatori. Dobbiamo essere più compatti rispetto al Ferencvaros e al Benfica, ma anche con questi calciatori più offensivi in campo possiamo difendere meglio. Credo che abbiano capito, abbiamo visto i video, stiamo migliorando come squadra. In Europa dobbiamo far salire il livello. Per essere un'ottima squadra devi vincere, sia in campionato che in Europa. Abbiamo questa responsabilità. Il presente è molto importante, i risultati contano, ma siamo in un progetto a lungo termine. Oggi è un test in cui dobbiamo giocare meglio per vincere".
Ramos: "Vogliamo arrivare alla fase decisiva, quindi ora o mai più"
L'attaccante è intervenuto su Sky prima del fischio d'inizio: "Un'altra opportunità di giocare e siamo contenti. Se mi sento meglio? Penso che faccia parte del nostro lavoro, durante la stagione ci sentiamo meglio ogni settimana. Proveremo a vincere questa partita che per noi è molto imporante. Vogliamo arrivare alla fase decisiva, quindi ora o mai più".
Sold out al Karaiskakis
Tutto esaurito al Karaiskakis, dove 33mila tifosi spingeranno l'Olympiacos. Per scaramanzia sarà riproposta la coreografia ispirata a "La casa di carta" (in foto), già vista nel 2018, quando i greci batterono il Milan 3-1.
Milan, si ferma anche Bartesaghi: è il 9° infortunato
Emergenza in casa Milan, che perde ancheDavide Bartesaghi a causa di una peritendinite alla gamba destra. Oltre al terzino sinistro nelle scorse ore si è fermato anche Modric per un risentimento muscolare al retto femorale destro.
La lista dei giocatori del Milan attualmente infortunati:
- Bartesaghi
- Camarda
- Pavlovic
- Modric
- Gabbia
- Saelemaekers
- Chukwueze
- Loftus-Cheek
- Pietro Terracciano
Alphadjo Cisse è il miglior marcatore del Milan in questa UEFA Europa League, avendo segnato tre dei quattro gol dei rossoneri nel torneo (il 75%); tra chi ha realizzato almeno altrettante reti, solo Oumar Diakité dello Sturm Graz (3/3 - 100%) e Dion Beljo della Dinamo Zagabria (4/5 - 80%) hanno segnato in percentuale più reti per la propria squadra.
Questa sfida coinvolge il centrocampista che ha creato più occasioni in questa edizione della UEFA Europa League (Chiquinho, 13) e uno dei difensori che hanno mandato più volte alla conclusione un compagno: Davide Bartesaghi, con otto passaggi che hanno portato al tiro, al pari di Nordi Mukiele, Javi Vázquez e Vladimír Coufal.
L'Olympiakos ha perso solo una delle ultime 13 partite di UEFA Europa League (8 vittorie, 4 pareggi), mantenendo la porta inviolata in nove occasioni. Nella fase a gironi, la squadra è imbattuta da 11 gare (7 vittorie, 4 pareggi), avendo subito appena due gol.
Jota Silva dell'Olympiakos ha effettuato il maggior numero di tiri in questa edizione di UEFA Europa League (17); tuttavia, non ha ancora segnato, centrando lo specchio della porta in sole due occasioni.
Nessuna squadra ha subito meno gol dell'Olympiakos in questo torneo (solo uno, come il Bayer Leverkusen), con la squadra del Pireo che ha inoltre registrato il più basso valore di Expected Goals contro in questa edizione del torneo (2.6).
Il Milan ha perso tre delle ultime cinque trasferte in UEFA Europa League (2 vittorie) - subendo in ciascuna sconfitta più di una rete - e queste equivalgono alle stesse gare esterne perse in tutte le precedenti 13 partite fuori casa del Diavolo nella competizione (5 vittorie, 5 pareggi).
Arbitra l'inglese Kavanagh
- Arbitro: Chris Kavanagh (ENG)
- Assistenti: Dan Cook (ENG) e Ian Hussin (ENG)
- Quarto uomo: Robert Jones (ENG)
- VAR: Michael Salisbury (ENG)
- AVAR: Peter Bankes (ENG)
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Il Milan ha perso tre delle quattro partite di UEFA Europa League disputate in questa stagione (1 vittoria), incluse le ultime due senza segnare. I rossoneri non hanno mai perso tre gare europee consecutive senza trovare la via del gol.
L'Olympiakos è imbattuto da nove gare casalinghe in UEFA Europa League (7 vittorie, 2 pareggi), avendo vinto tutte le ultime quattro: queste due serie rappresentano già i record di imbattibilità e di successi di fila in casa per il club greco nella competizione.
Il Milan non ha mai vinto nessuna delle sei trasferte nelle maggiori competizioni europee contro una squadra greca (4 pareggi, 2 sconfitte), rimanendo a secco di gol in tre di queste occasioni.
Tutto pronto nello spogliatoio del Milan
Amorim: "Noi male in Europa? Il turnover non c'entra"
"Per noi è una finale, vogliamo vincerla". L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia di Olympiacos-Milan: "Per essere una buona squadra devi fare bene sia in campionato che in Europa. I complimenti? Aspetto quando le cose andranno male, non ci vuole granché a cambiare la situazione…". E sullo scudetto: "Non ho cambiato idea, quest'anno è difficile, ma se avremo la possibilità di lottare lo faremo".
L'Olympiakos ha vinto solo una delle quattro sfide nelle maggiori competizioni europee contro il Milan (1 pareggio, 2 sconfitte), aggiudicandosi l'ultimo precedente per 3-1 nel dicembre 2018 in UEFA Europa League.