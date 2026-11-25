La Juventus ospita i ciprioti dell'Omonia Nicosia nel match valevole per la 5^ giornata della League Phase di Europa League (fischio d'inizio giovedì 26 novembre alle 21, LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW): Spalletti lancia Ekhator, al debutto dal 1'. Ai suoi lati Conçeicao e Boga, panchina (almeno all'inizio) per Kolo Muani e Woltemade. Di seguito la probabile formazione dei bianconeri

JUVE-OMONIA, LA CONFERENZA DI SPALLETTI