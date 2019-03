Leo Messi torna a giocare con l’Argentina? Cristiano Ronaldo farà altrettanto. Dopo l’eliminazione al Mondiale in Russia, il fuoriclasse della Juventus tornerà a vestire la maglia della sua Nazionale dopo quasi nove mesi. L'ultima partita di CR7 con il Portogallo risale infatti al 30 giugno scorso (l'eliminazione subita dal Portogallo). Ora, anche la squadra di Fernando Santos dovrà iniziare la sua corsa alla qualificazione per gli Europei del 2020, che la porteranno a difendere il titolo vinto nel 2016 in Francia. I primi due impegni, entrambi casalinghi, sono previsti il 22 marzo prossimo (la sfida contro l’Ucraina), il 25 il match contro la Serbia. Quattro gli italiani tra i 25 convocati di Fernando Santos. Oltre al fuoriclasse della Juve, c’è il compagno di squadra Cancelo, il terzino del Napoli Mario Rui, e Joao Mario dell’Inter.

Le parole del Ct portoghese

Come riporta l’account Twitter della Nazionale portoghese, Fernando Santos ha confermato il ritorno così: "Cristiano è solo il miglior giocatore del mondo che tornerà nella sua Nazionale. Rende qualsiasi team più forte". Per poi aggiungere: "Spero in due grandi partite e nella nostra vittoria, vogliamo confermare il titolo".

I convocati

Portieri: Beto, Josè Sa, Rui Patricio

Difensori: Joao Cancelo, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui, Raphael Guerreiro

Centrocampisti: Danilo Pereira, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Joao Mario, Joao Moutinho, Pizzi

Attaccanti: Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Rafa, André Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Yota, Dyego Sousa, Joao Felix