Europeo, Bonucci: "Quella grande mossa del Mancio"

Leonardo Bonucci, ospite di Fabio Caressa a Sky Calcio Club nello studio intitolato a Gianluca Vialli, ha parlato di tanti temi: dalla metodologia di lavoro di Conte ai motivi dietro la propria scelta di andare al Milan per poi fare ritorno alla Juventus. Durante il racconto c’è stato spazio anche per un momento di commozione con il ricordo della vittoria dell’Italia allenata da Mancini agli Europei 2020 (giocati nel 2021) e il pensiero a Vialli

Wembley, 11 luglio 2021, lo sguardo perso di Donnarumma dopo il rigore parato e “Notti magiche” ad alto volume nelle case degli italiani: l’Italia di Roberto Mancini vince gli Europei 2020, giocati nel 2021, trionfando ai rigori contro l’Inghilterra. Per Bonucci la vittoria è il risultato di una ricerca costante di quel senso di unione della squadra fortemente voluto da Mancini, dentro e fuori dal campo: “La magia dell’Europeo è un gruppo che si è amalgamato sempre di più; una grande mossa di Mancini è stata andare tutti insieme al Forte Village in Sardegna prima dell’Europeo. Noi eravamo quaranta famiglie dentro al Resort e potevamo fare qualsiasi cosa e invece ci ritrovavamo a pranzo tutti insieme, a cena tutti insieme, al mare tutti insieme. Ci ha dato il senso di appartenenza, stavamo sempre insieme". Un senso di appartenenza e di unione tradotti in campo nelle scelte di Mancini, simbolo di una comprensione profonda del gruppo, modellato come un blocco di cera per realizzare una squadra compatta.