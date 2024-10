Italia U21-Irlanda 1-1, azzurrini agli Europei

L 'Italia Under 21 si qualifica direttamente alla fase finale dell’ Europeo di categoria del 2025 , che si svolgerà a giugno in Slovacchia . Gli azzurrini del ct Carmine Nunziata chiudono al primo posto del gruppo A grazie al pareggio 1-1 con l’ Irlanda nella sfida allo stadio Nereo Rocco di Trieste . L’Italia è passata in vantaggio al minuto 23 grazie al gol di Cesare Casadei , ex Inter, Leicester e ora al Chelsea , poi ha sfiorato il raddoppio ma Gnonto ha sbagliato un calcio di rigore . Nella ripresa arriva la rete del pari irlandese al 66' con Moran e nel finale, un po' di sofferenza per gli azzurrini che possono tirare un sospiro di sollievo al termine dei 7' di recupero anche grazie a una grande parata del portiere Desplanches nel finale. L'ultima gara delle qualificazioni ha deciso così la classifica con gli azzurrini che chiudono a 22 punti, irlandesi che scivolano invece al terzo posto a quota 19, con la Norvegia che battendo 5-1 la Turchia si prende prende la seconda piazza con 19 punti, grazie allo scontro diretto a proprio favore.

Italia U21-Irlanda, la cronaca della partita

Sotto lo sguardo attento del ct azzurro Luciano Spalletti e del capo-delegazione Gianluigi Buffon, i ragazzi di Nunziata hanno portato a compimento la missione qualificazione. Senza lo squalificato Coppola e senza capitan Pirola, Nunziata ha schierato Bertola accanto a Ghilardi in difesa, con Baldanzi e Gnonto alle spalle di Esposito. La partita è iniziata in salita per l'Italia, che al 17' ha rischiato di andare sotto: sul colpo di testa di Kenny, a Desplanches è sfuggito il pallone, ma fondamentale è stato il salvataggio sulla linea di Bertola. Sei minuti più tardi, invece, Casadei non ha perdonato: servito da Gnonto e dopo la finta di Esposito, il centrocampista azzurro di sinistro ha battuto Brooks. Italia che ha sfiorato tre volte il raddoppio prima dell'intervallo. Gnonto, dai 20 metri, ha scagliato un destro finito sulla traversa complice anche un'impercettibile deviazione del portiere irlandese, poi Baldanzi su punizione non ha trovato la porta. Lo stesso giocatore della Roma si è poi conquistato un calcio di rigore, che Gnonto ha però calciato alto. Due cambi per l'Irlanda dopo l'intervallo; al 53', invece, Nunziata ha richiamato in panchina Esposito per inserire Fabbian. Al 66', invece, quasi a sorpresa è arrivato il pareggio irlandese, segnato da Moran, che su cross basso di Emakhu ha colpito di prima intenzione alle spalle di Desplanches. L'Italia ha provato a sfruttare gli spazi in contropiede, ma ha rischiato poco dopo con un sinistro di Adaramola, sugli sviluppi del quale si è infortunato Zanotti, costretto a uscire (al suo posto Turicchia, per Nunziata dentro anche Koleosho al posto di Gnonto). Nel finale, però, occasione per vincere per l'Italia con un sinistro di Ghilardi deviato a mano aperta da Brooks, ma occasione anche per l'Irlanda con un destro di Emakhu toccato da Desplanches con la punta delle dita. E così il pareggio è come una vittoria.