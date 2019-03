Archiviata la sconfitta col Genoa, diversi giocatori della Juventus si sono uniti alle rispettive nazionali per gli impegni amichevoli e di qualificazione ai prossimi Europei del 2020. Tra questi, c’è anche Blaise Matuidi che si prepara alle sfide della Francia con Moldavia e Islanda. Il centrocampista è decisamente in forma, come confermato dalla perfetta sforbiciata eseguita durante l’allenamento con i Bleus: sul cross dalla sinistra, il giocatore si è coordinato colpendo col mancino. La palla accarezza la parte inferiore della traversa e si infila in rete, col portiere che non prova nemmeno ad opporsi. Urla e schiamazzi a celebrare il gesto tecnico, da parte dei compagni di squadra, per sottolineare la rarità dell’evento. Un ottimo segnale, ad ogni modo, per Didier Deschamps, che anche per i prossimi impegni potrà contare sul calciatore bianconero.