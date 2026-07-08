Sfuma ai calci di rigore il sogno Mondiale dell'Italia U19. Gli Azzurrini di Alberto Bollini perdono 5-4 dal dischetto contro la Danimarca dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari e mancano così la qualificazione al Mondiale U20 in programma nel 2027. Decisivi gli errori di Elimoghale e Natali nella serie finale al termine di una partita in cui l'Italia ha avuto le occasioni migliori senza riuscire a concretizzare

L'Italia U19 saluta definitivamente il sogno di partecipare al Mondiale U20 del 2027. Dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco, gli Azzurrini vengono sconfitti 5-4 ai calci di rigore dalla Danimarca nello spareggio che metteva in palio il pass per accedere agli spareggi intercontinentali. La squadra di Alberto Bollini ha giocato una gara intensa, creando le occasioni migliori sia nei tempi regolamentari che nei supplementari ma non riuscendo mai a concretizzare. Marello sfiora il vantaggio nel primo tempo, mentre nella ripresa l'Italia va vicinissima al gol con una clamorosa tripla occasione. Nei supplementari arriva anche il palo colpito da Wiafe, con Mosconi che sulla respinta manca di un soffio il tap-in vincente. La Danimarca cresce nel finale , rendendosi davvero pericolosa con Gothler, fermato da uno straordinario salvataggio sulla linea di Natali. Si va così ai rigori, dove la serie resta in equilibrio fino agli errori decisivi di Elimoghale e dello stesso Natali , che consegnano ai danesi la qualificazione all prossima fase dei playoff per il Mondiale e chiudono un cammino, sicuramente deludente, dell'Italia agli Europei.

Il percorso dell'Italia U19 agli Europei

L'Europeo U19 dell'Italia si è chiuso quindi con una doppia delusione: prima l'eliminazione ai gironi, poi il ko nello spareggio Mondiale. Gli Azzurrini avevano iniziato battendo la Serbia e pareggiando con la Croazia, ma la sconfitta contro l'Ucraina, unita al 3-0 croato sulla Serbia, li ha fatti scivolare al terzo posto. Niente semifinale (che sarebbe valsa la qualificazione ai Mondiali) e dopo la sconfitta con la Danimarca, anche l'ultima opportunità di continuare la qualificazione ai Mondiali U20 è tramontata.