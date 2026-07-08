Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

L'Italia Under 19 perde ai rigori con la Danimarca e non andrà al Mondiale U20

europei u19

Sfuma ai calci di rigore il sogno Mondiale dell'Italia U19. Gli Azzurrini di Alberto Bollini perdono 5-4 dal dischetto contro la Danimarca dopo lo 0-0 maturato tra tempi regolamentari e supplementari e mancano così la qualificazione al Mondiale U20 in programma nel 2027. Decisivi gli errori di Elimoghale e Natali nella serie finale al termine di una partita in cui l'Italia ha avuto le occasioni migliori senza riuscire a concretizzare

EUROPEI U19, RISULTATI E CALENDARIO

L'Italia U19 saluta definitivamente il sogno di partecipare al Mondiale U20 del 2027. Dopo lo 0-0 maturato nei 120 minuti di gioco, gli Azzurrini vengono sconfitti 5-4 ai calci di rigore dalla Danimarca nello spareggio che metteva in palio il pass per accedere agli spareggi intercontinentali. La squadra di Alberto Bollini ha giocato una gara intensa, creando le occasioni migliori sia nei tempi regolamentari che nei supplementari ma non riuscendo mai a concretizzare. Marello sfiora il vantaggio nel primo tempo, mentre nella ripresa l'Italia va vicinissima al gol con una clamorosa tripla occasione. Nei supplementari arriva anche il palo colpito da Wiafe, con Mosconi che sulla respinta manca di un soffio il tap-in vincente. La Danimarca cresce nel finale, rendendosi davvero pericolosa con Gothler, fermato da uno straordinario salvataggio sulla linea di Natali. Si va così ai rigori, dove la serie resta in equilibrio fino agli errori decisivi di Elimoghale e dello stesso Natali, che consegnano ai danesi la qualificazione all prossima fase dei playoff per il Mondiale e chiudono un cammino, sicuramente deludente, dell'Italia agli Europei.

Il percorso dell'Italia U19 agli Europei

L'Europeo U19 dell'Italia si è chiuso quindi con una doppia delusione: prima l'eliminazione ai gironi, poi il ko nello spareggio Mondiale. Gli Azzurrini avevano iniziato battendo la Serbia e pareggiando con la Croazia, ma la sconfitta contro l'Ucraina, unita al 3-0 croato sulla Serbia, li ha fatti scivolare al terzo posto. Niente semifinale (che sarebbe valsa la qualificazione ai Mondiali) e dopo la sconfitta con la Danimarca, anche l'ultima opportunità di continuare la qualificazione ai Mondiali U20 è tramontata.

Potrebbe interessarti

Europei U19, Spagna in finale: 3-0 alla Croazia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europei: Altre Notizie

Italia fuori dal Mondiale U20: ko con la Danimarca

europei u19

Sfuma ai calci di rigore il sogno Mondiale dell'Italia U19. Gli Azzurrini di Alberto Bollini...

Italia, che delusione! Europeo finito ai gironi

under 19

Grande una delusione per l'Italia U19 che perde 1-0 contro l'Ucraina. Azzurrini beffati anche dal...

L'Italia si prende un punto: 0-0 con la Croazia

europei u19

Dopo la vittoria all'esordio con la Serbia, la Nazionale di Bollini impatta senza gol a...

Buona la prima per l'Italia: Serbia battuta 2-0

EUROPEI U19

Esordio da tre punti all'Europeo U19 in Galles per la Nazionale di Bollini, che supera 2-0 i...

Europei Under 19, il calendario dell'Italia

Europei

Dal 28 giugno all'11 luglio sono in programma gli Europei U19 in Galles. L'Italia del ct Alberto...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE