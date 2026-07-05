L'Italia si gioca un posto nelle semifinali dell'Europeo U19. La nazionale di Alberto Bollini affronta l'Ucraina nell'ultima giornata del gruppo B: gli azzurri sono secondi con 4 punti, a -2 proprio dagli ucraini, e cercano il risultato che vale la qualificazione anche al Mondiale U20. Il Ct conferma Natali e Verde al centro della difesa, mentre in attacco si affida al tridente formato da Coletta, Elimoghale e Idrissou. Calcio d'inizio alle 17