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Italia-Ucraina agli Europei U19: le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

live europei u19

L'Italia si gioca un posto nelle semifinali dell'Europeo U19. La nazionale di Alberto Bollini affronta l'Ucraina nell'ultima giornata del gruppo B: gli azzurri sono secondi con 4 punti, a -2 proprio dagli ucraini, e cercano il risultato che vale la qualificazione anche al Mondiale U20. Il Ct conferma Natali e Verde al centro della difesa, mentre in attacco si affida al tridente formato da Coletta, Elimoghale e Idrissou. Calcio d'inizio alle 17

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Ucraina (4-2-3-1): Marchenko; Malov, Dhtiar, Sherstiuk, Kokodyniak; Plish, Soroka; Liusin, Olychenko, Hubenko; Popov. All. Mykhailenko.
 

ITALIA U19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Marello; Mantini, Sala, Wiafe; Coletta, Idrissou, Elimoghale. All. Bollini.

LIVE

Italia in semifinale a Euro U19 se... Tutte le combinazioni

Si decide tutto in 90'. Con un pareggio l'Italia chiuderebbe al secondo posto, conquistando il pass per i Mondiali e trovando la favoritissima Spagna in semifinale. Con una vittoria, invece, gli azzurri passerebbero da primi e sfiderebbero la Germania, reduce dal pesante ko per 4-0 contro la Spagna. In caso di sconfitta, sarebbe decisivo anche il risultato di Croazia-Serbia, con la possibilità di dover disputare uno spareggio contro la Danimarca per accedere al playoff mondiale.

Non solo la semifinale: ci si gioca anche l'accesso ai Mondiali

La vittoria (o il pareggio) non garantisce solo l'accesso alla semifinale, ma anche la qualificazione al prossimo Mondiale U20 del 2027

Le classifiche dei gironi

Intanto Spagna e Germania sono già in semifinale: gli spagnoli, dopo aver battuto la Germania per 4-0, si sono qualificati al primo posto

Europei U19, le classifiche dei gironi: la situazione dell'Italia

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Un breve recap: come è andata l'Italia nei primi due match?

Esordio molto positivo con la vittoria all'esordio contro la Serbia (QUI la cronaca) mentre è arrivato un pareggio a reti inviolate contro la Croazia (QUI la cronaca). Oggi il match decisivo contro l'Ucraina 

In contemporanea si gioca Serbia-Croazia: le formazioni ufficiali

  • Serbia (4-3-3): Draškić; Stojković, Simić, S. Petrović, Hadžimujović; Milosavljević, Pavlović, B. Kostić; Zarić, Ranković, Novičić.
  • Croazia (4-3-3): Kostopeč; Mikić, Zebić, Puljić, Mandić; Šutalo, Čović, Smiljanić; Kusanović, Subotić, Chelfi.

La formazione ufficiale dell'Ucraina

Quattro cambi per l'Ucraina: il ct rinnova soprattutto il reparto offensivo. Plish affianca Soroka in mediana, con Liusin avanzato sulla trequarti, mentre davanti trovano spazio Olychenko, Hubenko e Popov dal 1'.

  • Ucraina (4-2-3-1): Marchenko; Malov, Dhtiar, Sherstiuk, Kokodyniak; Plish, Soroka; Liusin, Olychenko, Hubenko; Popov.

La formazione ufficiale dell'Italia U19

Tre cambi per l'Italia: Bollini cambia un uomo per reparto rispetto all'ultima partita. In difesa Marello prende il posto di Cocchi a sinistra, Mantini entra in mezzo al campo ed Elimoghale (classe 2009 della Juve) parte titolare sulla fascia. Restano invece in panchina Liberali e Mosconi.

  • Italia (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini; Coletta, Idrissou, Elimoghale.
italia u19

I convocati dell'Italia U19

  • Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Cosenza);
  • Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);
  • Centrocampisti: Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Mattia Liberali (Como), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Samuel Wiafe (Genoa);
  • Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Jamal Iddrissou (Inter), Mattia Mosconi (Inter).

Italia-Ucraina LIVE dalle 17

Benvenuti nel liveblog di Italia-Ucraina, ultimo match del girone degli Europei U19. Una gara decisiva per gli Azzurrini: calcio d'inizio alle 17!

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