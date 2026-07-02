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Italia-Croazia U19, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita degli Europei

live europei u19

Dopo il successo all'esordio contro la Serbia, gli Azzurrini affrontano la Croazia alle 15 a Caernarfon. In caso di vittoria è aritmetico l'accesso alle semifinali e la qualificazione al Mondiale U20 del 2027. Bollini inserisce Wiafe nel tridente con Iddrissou e Mosconi. C'è Liberali in mezzo dove arretra Coletta, confermato Verde accanto a Natali in difesa. Ultimo impegno nel girone domenica alle 17 contro l'Ucraina

CLASSIFICHE

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini


CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin

LIVE

Le formazioni ufficiali

  • ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
  • CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin

Le scelte di Bollini

Undici in linea con quello visto all'esordio, ma con una novità: c'è Wiafe nel tridente con Iddrissou e Mosconi. Chi arretra a centrocampo è Coletta, che divide il reparto con Sala e Liberali. Non cambia invece la difesa: davanti a Pessina la coppia Natali-Verde con Nardin e Cocchi sulle fasce. Panchina per Comotto e Elimoghale, che aveva convinto da subentrato con la Serbia

Le scelte di Orescanin

Anche i croati ricalcano la formazione schierata contro l'Ucraina, ma a cambiare è il tandem offensivo: dentro Kusanovic e Bakovic preferiti a Chelfi e Baric (autore del vantaggio provvisorio). Sulle fasce Smiljanic e Sutalo, accanto a capitan Zebic in difesa c'è Puljic recentemente acquistato dall'Atalanta. Attenzione a Covic, classe 2007 del Werder Brema che ha già debuttato e segnato in Bundesliga

Le classifiche dei gironi

Intanto Spagna e Germania sono già in semifinale

Europei U19, le classifiche dei gironi: la situazione dell'Italia

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L'Italia batte la Serbia al debutto

Decidono i gol di Liberali e Iddrissou

Buona la prima per l'Italia: Serbia battuta 2-0

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L'Europeo U19 dell'Italia prosegue a Caernarfon, in Galles. Si gioca ancora al The Oval dopo l'esordio da tre punti con la Serbia. Stavolta di fronte c'è la Croazia, uscita sconfitta contro l'Ucraina. La vittoria non vale solo l'accesso alla semifinale, ma anche la qualificazione al prossimo Mondiale U20 del 2027

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