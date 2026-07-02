Italia-Croazia U19, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita degli Europei

Undici in linea con quello visto all'esordio, ma con una novità: c'è Wiafe nel tridente con Iddrissou e Mosconi. Chi arretra a centrocampo è Coletta, che divide il reparto con Sala e Liberali. Non cambia invece la difesa: davanti a Pessina la coppia Natali-Verde con Nardin e Cocchi sulle fasce. Panchina per Comotto e Elimoghale, che aveva convinto da subentrato con la Serbia