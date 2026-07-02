Italia-Croazia U19, formazioni ufficiali e risultato LIVE della partita degli Europei
Dopo il successo all'esordio contro la Serbia, gli Azzurrini affrontano la Croazia alle 15 a Caernarfon. In caso di vittoria è aritmetico l'accesso alle semifinali e la qualificazione al Mondiale U20 del 2027. Bollini inserisce Wiafe nel tridente con Iddrissou e Mosconi. C'è Liberali in mezzo dove arretra Coletta, confermato Verde accanto a Natali in difesa. Ultimo impegno nel girone domenica alle 17 contro l'Ucraina
FORMAZIONI UFFICIALI
ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin
Le formazioni ufficiali
- ITALIA (4-3-3): Pessina; Nardin, Natali, Verde, Cocchi; Liberali, Sala, Coletta; Wiafe, Iddrissou, Mosconi. CT Bollini
- CROAZIA (4-4-2): Kostopec; Mikic, Zebic, Puljic, Mandic; Smiljanic, Subotic, Covic, Sutalo; Kusanovic, Bakovic. CT Orescanin
Le scelte di Bollini
Undici in linea con quello visto all'esordio, ma con una novità: c'è Wiafe nel tridente con Iddrissou e Mosconi. Chi arretra a centrocampo è Coletta, che divide il reparto con Sala e Liberali. Non cambia invece la difesa: davanti a Pessina la coppia Natali-Verde con Nardin e Cocchi sulle fasce. Panchina per Comotto e Elimoghale, che aveva convinto da subentrato con la Serbia
Le scelte di Orescanin
Anche i croati ricalcano la formazione schierata contro l'Ucraina, ma a cambiare è il tandem offensivo: dentro Kusanovic e Bakovic preferiti a Chelfi e Baric (autore del vantaggio provvisorio). Sulle fasce Smiljanic e Sutalo, accanto a capitan Zebic in difesa c'è Puljic recentemente acquistato dall'Atalanta. Attenzione a Covic, classe 2007 del Werder Brema che ha già debuttato e segnato in Bundesliga
Le classifiche dei gironi
Intanto Spagna e Germania sono già in semifinale
Europei U19, le classifiche dei gironi: la situazione dell'ItaliaVai al contenuto
L'Italia batte la Serbia al debutto
Decidono i gol di Liberali e Iddrissou
Buona la prima per l'Italia: Serbia battuta 2-0Vai al contenuto
L'Europeo U19 dell'Italia prosegue a Caernarfon, in Galles. Si gioca ancora al The Oval dopo l'esordio da tre punti con la Serbia. Stavolta di fronte c'è la Croazia, uscita sconfitta contro l'Ucraina. La vittoria non vale solo l'accesso alla semifinale, ma anche la qualificazione al prossimo Mondiale U20 del 2027