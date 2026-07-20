Europei 2028, dove e quando si giocano: date, qualificazioni e stadi

Europei 2028, dove e quando si giocano: date, qualificazioni e stadila guida
Terminato il Mondiale 2026, i riflettori delle Nazionali sono puntati sull'Europeo 2028. Si disputerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 in 5 Paesi ospitanti: Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. La Spagna si presenterà da Campione del mondo e Campione d'Europa in carica
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Terminata l'edizione 2026 dei Mondiali, vinta dalla Spagna in finale contro l'Argentina, l'attenzione si sposta sugli Europei 2028, il prossimo grande torneo in programma. La Spagna, Nazionale campione in carica anche in questa competizione, cercherà di difendere il titolo nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. Il torneo si svolgerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 e i Paesi ospitanti saranno 5: Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.
Città e stadi di Euro 2028
- Cardiff (Galles): National Stadium of Wales
- Dublino (Irlanda): Dublin Arena
- Glasgow (Scozia): Hampden Park
- Newcastle (Inghilterra): St James' Park
- Manchester (Inghilterra): Manchester City Stadium
- Liverpool (Inghilterra): Everton Stadium
- Birmingham (Inghilterra): Villa Park
- Londra (Inghilterra): Tottenham Hotspur Stadium
- Londra (Inghilterra): Wembley Stadium
Approfondimento
I 9 stadi che ospiteranno gli Europei del 2028
Gli orari delle partite
Sono stati confermati tre orari di inizio delle partite (ora italiana): 15, 18 e 21. La finale sarà alle 18.
Il format di Euro 2028
Il format sarà lo stesso utilizzato dagli Europei 2016 in poi: 24 squadre accederanno alla fase a gironi, con le prime due classificate e le quattro migliori terze che andranno agli ottavi di finale. Il percorso verso la finale è prestabilito, consentendo alle squadre di prevedere le possibili avversarie fino alla finale.
Le date e il format delle qualificazioni a Euro 2028
Per quanto riguarda le qualificazioni invece è previsto un nuovo format: le squadre verranno sorteggiate in 12 gironi da 4 o da 5 e si affronteranno in casa e in trasferta. Alle qualificazioni parteciperanno anche le Nazionali ospitanti (Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles) che verranno sorteggiate in gironi separati. Le prime classificate si qualificheranno direttamente a Euro 2028, insieme alle migliori 8 seconde. Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si sono qualificate come vincitrici dei gironi o come migliori seconde. Le peggiori si giocheranno invece l'accesso contro le squadre della Nations League. La fase a gironi verrà disputata da marzo a novembre 2027, mentre gli spareggi si svolgeranno a marzo 2028.