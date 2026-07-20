Europei 2028, dove e quando si giocano: date, qualificazioni e stadi

Terminato il Mondiale 2026, i riflettori delle Nazionali sono puntati sull'Europeo 2028. Si disputerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 in 5 Paesi ospitanti: Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia. La Spagna si presenterà da Campione del mondo e Campione d'Europa in carica SPAGNA CAMPIONE DEL MONDO: PAGELLE - LE FOTO DELLA FINALE

Terminata l'edizione 2026 dei Mondiali, vinta dalla Spagna in finale contro l'Argentina, l'attenzione si sposta sugli Europei 2028, il prossimo grande torneo in programma. La Spagna, Nazionale campione in carica anche in questa competizione, cercherà di difendere il titolo nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. Il torneo si svolgerà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 e i Paesi ospitanti saranno 5: Galles, Inghilterra, Irlanda, Irlanda del Nord e Scozia.

Città e stadi di Euro 2028 Cardiff (Galles): National Stadium of Wales

(Galles): Dublino (Irlanda): Dublin Arena﻿

(Irlanda): Glasgow (Scozia): Hampden Park

(Scozia): Newcastle (Inghilterra): St James' Park

(Inghilterra): Manchester (Inghilterra): Manchester City Stadium

(Inghilterra): Liverpool (Inghilterra): Everton Stadium

(Inghilterra): Birmingham (Inghilterra): Villa Park

(Inghilterra): Londra (Inghilterra): Tottenham Hotspur Stadium

(Inghilterra): Londra (Inghilterra): Wembley Stadium Approfondimento I 9 stadi che ospiteranno gli Europei del 2028

Gli orari delle partite Sono stati confermati tre orari di inizio delle partite (ora italiana): 15, 18 e 21. La finale sarà alle 18.

Il format di Euro 2028 Il format sarà lo stesso utilizzato dagli Europei 2016 in poi: 24 squadre accederanno alla fase a gironi, con le prime due classificate e le quattro migliori terze che andranno agli ottavi di finale. Il percorso verso la finale è prestabilito, consentendo alle squadre di prevedere le possibili avversarie fino alla finale.

Una veduta di Wembley, lo stadio dove si svolgerà la finale dell'Europeo 2028