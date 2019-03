In allenamento come in partita: un mantra degli allenatori. Nelle sedute la stessa intensità e concentrazione per poi fare bene anche quando conta per davvero. Un concetto, evidentemente, molto caro anche a Kylian Mbappé, uno che - a 20 anni appena compiuti - ha già in bacheca sei trofei individuali e altrettanti di squadra, tra cui due campionati francesi con due squadre diverse e… un Mondiale. Certo, uno con quel curriculum, quei gol e quelle giocate, non può sicuramente prendere sotto gamba il proprio lavoro, e il "gioco" del calcio. Ecco allora spiegata l'esultanza in allenamento come in partita.

Il video l'ha pubblicato la nazionale francese sui propri canali social ufficiali: l'asso del Psg trova la rete della vittoria in partitella nella seduta del ritiro di Clairefontaine (dove la squadra si allena in vista delle sfide di qualificazione contro Moldavia e Islanda), e manda in estasi tutta la squadra. Esultanza in grande stile - con corsa a perdifiato come nella finale di Mosca quando Kylian calò il poker alla Croazia - e poi tutti in foto in quella che sta diventando la sua posa da celebrazione: braccia larghe (come nel gol dell'ultima di campionato Psg-Marsiglia) come a dire: è facile! Che ci vuole? Poco, se ti chiami Kylian Mbappé.