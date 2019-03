Un altro netto successo dell’Inghilterra sulla strada verso l’Europeo 2020, ecco perché la leadership nel gruppo A non sembra davvero in discussione. Dopo aver travolto 5-0 la Repubblica Ceca a Wembley, i Tre Leoni asfaltano in rimonta pure il Montenegro a Podgorica: incassato l’1-0 di Vesovic, infatti, la squadra di Southgate ha preso il largo nel segno di Barkley (due gol e un assist) oltre alle firme di Keane, Kane e Sterling per il 5-1 finale. Un dominio assoluto in una serata macchiata dal pubblico di casa, ripreso proprio da Gareth Southgate nella conferenza post-partita: nel mirino del Ct inglese ci sarebbero gli insulti razzisti rivolti a Danny Rose, terzino 28enne del Tottenham che ha disputato tutto il match. "Ho sentito sicuramente un insulto rivolto a Rose verso la fine della partita, non ho alcun dubbio che sia successo. Ci assicureremo che venga segnalato ufficialmente alla Uefa, perché questo non è accettabile. Sosterremo in ogni modo i nostri giocatori". A comprovare la tesi di Southgate c’è l’esultanza di Raheem Sterling, autore del definitivo 5-1 che ha festeggiato mimando le orecchie ai tifosi montenegrini: è stato lo stesso attaccante del Manchester City a postare l’immagine su Twitter e spiegarne il significato. "Il miglior modo per zittire gli haters (e sì, intendo i razzisti)", le sue parole per dimenticare l’accaduto.