La corsa al titolo europeo Under 21 sta per iniziare. Tutto pronto per la fase finale della competizione continentale che verrà ospitata dall’Italia, Paese organizzatore e dunque qualificato di diritto al torneo. Saranno dodici le squadre, suddivise in tre gironi da quattro, a darsi battaglia per il titolo. Nel girone A sono stati inseriti gli Azzurrini di Gigi Di Biagio, tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Insieme all’Italia ci saranno l’insidiosa Spagna, la Polonia e il Belgio. Nel girone B, invece, ecco la Germania campione in carica: con i tedeschi nel raggruppamento anche Serbia, Austria e Danimarca. Nel girone C, infine, inserite Inghilterra, Francia, Romania e Croazia. Accederanno alle semifinali le tre squadre prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. Le vincenti si affronteranno in finale. Sei le sedi nelle quali verranno disputate le partite della manifestazione: Reggio Emilia, Bologna, Trieste, Cesena, San Marino e Udine, città scelta per ospitare la finale. La speranza, ovviamente, è quella di vedere trionfare l’Italia a quindici anni di distanza dall’ultima volta: gli Azzurrini, infatti, non vincono il titolo dal 2004. Squadre ai nastri di partenza, il torneo sta per iniziare: ecco il calendario, le date e gli orari di tutte le partite degli Europei Under 21.



Quando e a quali orari si giocano le partite degli Europei Under 21?



Le partite della prima fase degli Europei Under 21 si giocheranno nel giro di poco più di una settimana, da domenica 16 giugno a lunedì 24 giugno. Ad inaugurare la manifestazione sarà la prima sfida del girone A, quella tra Polonia e Belgio in programma alle ore 18:30 del 16 giugno. Poi sarà la volta dell’Italia, Paese ospitante: gli Azzurrini esordiranno sempre domenica 16, nello stesso gruppo, contro la Spagna alle ore 21:00. Nella giornata successiva spazio alle gare del girone B: Serbia-Austria (ore 18:30) e Germania-Danimarca (ore 21:00), mentre martedì 18 giugno in campo le Nazionali inserite nel gruppo C, Romania-Croazia (18:30) e Inghilterra-Francia (21:00). La seconda giornata degli Europei Under 21 inizierà mercoledì 19 giugno con le sfide del girone A: nuovamente in campo l’Italia con la Polonia alle ore 21:00, mentre la Spagna se la vedrà con il Belgio alle 18:30. Giovedì 20 Danimarca-Austria (18:30) e Germania-Serbia (21), venerdì 21 invece Inghilterra-Romania (18:30) e Francia-Croazia (21:00). La terza e ultima giornata della fase a gironi inizierà sabato 22 giugno e tutte le gare si giocheranno in contemporanea alle ore 21:00. Si parte con Belgio-Italia e Spagna Polonia, per continuare nella giornata successiva con Austria-Germania e Danimarca-Serbia e chiudere lunedì 24 giugno con Croazia-Inghilterra e Francia Romania. Le due semifinali si disputeranno giovedì 27 giugno. La prima, quella tra la vincente del girone A e la seconda del gruppo B/C o la vincente del gruppo C, alle ore 18:00 a Bologna; la seconda, quella tra la vincente del girone B e la seconda del gruppo A o la vincente del gruppo C, alle ore 21:00 a Reggio Emilia. La finale, infine, si giocherà domenica 30 giugno, alle ore 20:45, a Udine.



Il calendario degli Europei Under 21

Fase a gironi: prima giornata

Domenica 16 giugno

Girone A: Polonia - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Spagna (Bologna, ore 21:00)

Lunedì 17 giugno

Girone B: Serbia - Austria (Trieste, ore 18:30)

Girone B: Germania - Danimarca (Udine, ore 21:00)

Martedì 18 giugno

Girone C: Romania - Croazia (San Marino, ore 18:30)

Girone C: Inghilterra - Francia (Cesena, ore 21:00)

Fase a gironi: seconda giornata

Mercoledì 19 giugno

Girone A: Spagna - Belgio (Reggio Emilia, ore 18:30)

Girone A: Italia - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Giovedì 20 giugno

Girone B: Danimarca - Austria (Udine, ore 18:30)

Girone B: Germania - Serbia (Trieste, ore 21:00)





Venerdì 21 giugno

Girone C: Inghilterra - Romania (Cesena, ore 18:30)

Girone C: Francia - Croazia (San Marino, ore 21:00)

Fase a gironi: terza giornata

Sabato 22 giugno

Girone A: Belgio - Italia (Reggio Emilia, ore 21:00)

Girone A: Spagna - Polonia (Bologna, ore 21:00)

Domenica 23 giugno

Girone B: Austria - Germania (Udine, ore 21:00)

Girone B: Danimarca - Serbia (Trieste, ore 21:00)

Lunedì 24 giugno

Girone C: Croazia - Inghilterra (San Marino, ore 21:00)

Girone C: Francia - Romania (Cesena, ore 21:00)

Semifinali

Giovedì 27 giugno

Semifinale 1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B/C o Vincente Gruppo C (Bologna, ore 18:00)

Semifinale 2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A o Vincente Gruppo C (Reggio Emilia ore 21:00)

Finale

Domenica 30 giugno

Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2 (Udine, 20.45)