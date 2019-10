Intervistato in esclusiva da Sky Sport, il Ct dell'Ucraina esulta per la qualificazione a Euro 2020: "Cammino incredibile, si è creata un'atmosfera fantastica intorno a questa squadra e sono felicissimo. La squadra ha ottenuto un traguardo importante, ma ero molto fiducioso. Italia da evitare, Mancini sta facendo un grande lavoro. Le voci sul Milan? Ero tranquillo, sono legato a questa società e spero che le cose migliorino"

Con la vittoria ottenuta sul Portogallo a Kiev, l'Ucraina ha conquistato la qualificazione a Euro 2020. Un risultato straordinario per Andriy Shevchenko, Ct della Nazionale del suo paese, che ha raggiunto questo risultato con 6 vittoria e un pareggio in 7 gare. L'attaccante del Milan ha raccontato la sua gioia in esclusiva a Sky Sport.

Siete qualificati a Euro 2020. Che cammino è stato?



"È stato un cammino incredibile, sono davvero soddisfatto e felice per l'atmosfera che si è creata. Abbiamo battuto una grande squadra come il Portogallo, i ragazzi sono stati bravissimi e non mi aspettavo una partita così".

C'era un'atmosfera clamorosa allo stadio, si vedeva che avevate una nazione intera a spingervi?



"È stata un'emozione incredibile per me. In questo stadio ho ricevuto tanti applausi da calciatore, ora è la prima volta che mi è capitato da allenatore. Non mi scorderò mai la partita contro la Croazia, che abbiamo perso 2-0 nelle qualificazioni Mondiali. È stato l'inizio del mio cammino come allenatore ma è stata una bella lezione. Ora sono soddisfatto, perché la squadra ha giocato bene e ha raggiunto un traguardo davvero importante, vincendo contro un grande avversario e contro uno dei calciatori migliori di tutti i tempi come Cristiano Ronaldo".

Si può dire che Shevchenko allenatore può diventare come Shevchenko calciatore?



"Ho lasciato completamente lo Shevchenko calciatore, non esiste più, è storia. Ora è iniziata una nuova era per me, un percorso che voglio fare e sono felice di lavorare per la mia Nazionale. Ci sono molte più pressioni, mi sono buttato in questa nuova avventura senza avere particolare esperienza. Ma ci credevo, così come credevo nel mio staff perché ho persone preparate al mio fianco".