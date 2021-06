L'attaccante del Real Madrid è stato costretto ad abbandonare il campo al 39' della sfida contro la Bulgaria per un problema alla parte superiore del ginocchio destro. Deschamps lo ha sostituito con Giroud e poi a fine primo tempo ha spiegato: "Ha preso una bel colpo, il muscolo si stava indurendo dunque non volevamo correre nessun rischio"

Attimi di preoccupazione sulla panchina della Francia a causa dell'infortunio occorso a Kharim Benzema nell'amichevole che i Blues stavano conducendo per 1-0 grazie alla rete di Griezmann. Qualche minuto dopo il vantaggio francese, l'attaccante del Real Madrid ha subito un colpo alla parte superiore del ginocchio destro da Tutitsov dopo aver tentato la conclusione e dapprima è ricorso alle cure dei sanitari a bordocampo e successivamente ha chiesto il cambio a Deschamps che lo ha sostituito con Giroud.



Dopo un primo momento di apprensione, tuttavia, l'infortunio occorso a Benzema non lascerebbe pensare a nulla di particolarmente grave eccetto una contusione sulla zona alta del ginocchio destro. Molto probabilmente, il giocatore verrà sottoposto a ulteriori accertamenti per scongiurare eventuali altri problemi che al momento non sembrerebbero sussistere. Il match contro la Bulgaria è l'ultimo test amichevole per la Francia prima dell'inizio di Euro 2020 che vedrà debuttare i Blues nel match contro la Germania il prossimo 14 luglio.