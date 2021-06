Gli Europei stanno per iniziare anche per l'Olanda, mentre in patria continua la discussione sul sistema di gioco che dovrà utilizzare la nazionale oranje: il classico 4-3-3 o uno "storicamente" inedito 5-3-2 (con cui De Boer ha giocato le ultime amichevoli)? Un tifoso ha deciso di affittare un aereo per scrivere il proprio consiglio al Ct direttamente nel cielo che sovrastava il campus della nazionale di Zeist dove era in corso l'allenamento: "Frank, solo 4-3-3"