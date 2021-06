Prima la grande paura, poi il sollievo e infine un sorriso spontaneo alla notizia delle condizioni in miglioramento di Christian Eriksen. Sentimenti condivisi da tutti coloro che hanno assistito (dal campo o dalla tv) alle terribili immagini nel finale del primo tempo di Danimarca-Finlandia, con il centrocampista dell'Inter che ha perso i sensi sul terreno di gioco, colpito da un arresto cardiaco. Tra gli spettatori del match c'era anche Josè Mourinho, che ha allenato Eriksen al Tottenham per un paio di mesi nel 2019. Intervenuto ai microfoni di Talksport, l'allenatore portoghese ha raccontato le sue emozioni durante quei tragici minuti: "Penso che sia un giorno per festeggiare, non per essere tristi. Per fortuna il calcio è andato in una direzione con più organizzazione, protocolli, livello dei medici e degli specialisti. E credo anche che Dio stesse guardando il calcio in quel momento. Il tutto, messo insieme, ha permesso a Christian di restare con noi, con la sua famiglia, di essere vivo".