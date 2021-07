L'Italia è pronta a sfidare il Belgio nei quarti di finale degli Europei. Verso il ritorno di Chiellini in difesa e la promozione di Chiesa dal 1', in vantaggio su Berardi. Queste le indicazioni della vigilia in attesa della conferma definitiva dalla rifinitura di venerdì mattina. Italia-Belgio sarà live venerdì 2 luglio alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251

ITALIA-BELGIO, LA VIGILIA