8/13 ©LaPresse

SPAGNA-ITALIA 4-0 (Euro 2012, finale)



Marcatori: 14' David Silva, 41' Jordi Alba, 84' Fernando Torres, 88' Mata



Passata la fase a gironi per entrambi, Italia e Spagna si ritrovarono avversarie per l'ultimo atto del torneo. In quel caso, tuttavia, non ci fu l'equilibrio visto nello scontro diretto precedente e le Furie Rosse si confermarono campioni d'Europa per la seconda volta consecutiva. Non ci fu storia: fu David Silva a firmare il vantaggio, poi arrivarono le reti di Jordi Alba, Fernando Torres e Mata ad arrotondare il punteggio