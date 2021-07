Dedicato a Spinazzola, l'Italia canta per lui

L'unica brutta notizia nella notte magica dell'Italia è stata l'infortunio a Spinazzola, con la lesione al tendine d'Achille. Gli Azzurri nell'euforia del viaggio di ritorno non hanno però mancato di fargli sentire tutto il loro sostegno (e il riconoscimento per un Europeo che stava giocando alla grande). Cori per lui sono partiti durante il trasferimento in pullman all'aeroporto e anche sull'aereo che ha riportato in Italia la squadra, in quel caso guidati da Bernardeschi direttamente dall'altoparlante del volo