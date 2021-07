La prima pagina del quotidiano indipendentista scozzese è dedicata al ct azzurro Mancini in versione Braveheart come Mel Gibson nel celebre film. "Salvaci Roberto, sei la nostra speranza finale". Nella finalissima di Wembley gli Azzurri avranno dei tifosi in più: "Non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni"

Domenica sera ci sarà anche un altro Paese a tifare Italia contro l'Inghilterra nella finalissima di Wembley di Euro 2020. E' la Scozia, storica rivale dell'Inghilterra, che si è apertamente schierata per gli Azzurri grazie anche a una prima pagina del quotidiano indipendentista "The National" che sta facendo il giro del web. Nell'edizione del giornale di sabato 10 luglio si vede Roberto Mancini in copertina in versione Braveheart, come Mel Gibson nella celeberrima pellicola. Il ct ha il volto dipinto di blue e bianco, i colori della Scozia. "Salvaci Roberto, sei la nostra... speranza finale!". Un'apertura seguita da un sottotitolo esplicativo: "Non potremmo sopportare che ce la menino per altri 55 anni".