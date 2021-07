Berrettini: "Una giornata conclusa nel miglior modo possibile"

Il numero uno del tennis azzurro: "È stata una giornata impegnativa, bella però. Si è conclusa nel miglior modo possibile ai rigori, con questo signore protagonista (si rivolge a Gigio ndr). Gli ho fatto i complimenti, è un piacere vederli giocare. Dal vivo non mi era mai successo. Peccato per me, ma come ha detto Gigio speriamo che ci saranno altre occasioni”. E una Nazionale così, è stata una spinta per lui in questi giorni? “Eravamo in bolla, riunirsi per vedere le partite con gli altri ragazzi italiani e il mio team è stata qualcosa che ci ha unito. Ho usato loro per sentirmi meglio e spero che loro abbiano usato un po’ me". E aggiunge: "Mentre tiravano i rigori stavo peggio dei miei genitori sulle tribune di Wimbledon".