Dalla delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali al titolo di campioni d'Europa. A Roberto Mancini sono bastati poco meno di tre anni per cambiare la storia, per regalare all'Italia un altro grande trionfo a 15 anni di distanza dal Mondiale vinto in Germania con Lippi e a 53 dagli ultimi Europei. Il Ct ci ha sempre creduto, sin dall'inizio, e ha condotto questa fantastica Nazionale al successo: "Era impossibile anche da pensare, ma i ragazzi sono stati straordinari. Non ho parole per loro, un gruppo fantastico – le sue parole a Sky Sport - Non c'è stata una partita facile, sono state tutte difficili. La finale era diventata difficilissima, ma poi l'abbiamo dominata. Ai rigori serve anche un po' di fortuna, alla fine mi dispiace anche un po' per gli inglesi. La squadra è cresciuta tantissima e credo possa migliorare ancora. È stato un Europeo faticosissimo, sono felice per tutti gli italiani".