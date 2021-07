Pessina si tuffa di nuovo: è sempre Wembley!

Sette giorni dopo la finale a Wembley, è sempre festa per la Nazionale campione d'Europa. Serata indimenticabile per gli Azzurri e tutti i tifosi italiani, vittoria contro l’Inghilterra che ha regalato il secondo storico titolo europeo a distanza di 53 anni. E dopo il trionfo c’è il meritato riposo per tutti i protagonisti della squadra di Roberto Mancini, spedizione dove ha sorpreso Matteo Pessina. Due gol e non solo per il centrocampista dell’Atalanta, decisivo contro Galles (ai gironi) e Austria agli ottavi. L’abbiamo apprezzato in campo, ma non solo: merito del suo diario di bordo, personalissimo racconto a episodi che su Instagram ci ha permesso di vivere ancora più da vicino il cammino dell’Italia a Euro 2020. Riflessioni ma anche risate, d’altronde la sua esultanza lo scorso 26 giugno resta tra le immagini più coinvolgenti del nostro torneo. Che dire del tuffo libero dopo il provvisorio 2-0 all'Austria, rete a Wembley che rimane al centro dei pensieri di Pessina: lo scrive lui stesso nominando lo storico stadio londinese e riproducendo il tuffo (stavolta in piscina) a Santorini dove sta trascorrendo le vacanze. Ma i riferimenti a Wembley non finiscono qui…