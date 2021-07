Il "Tiraggiro" tra i neologismi della Treccani

"Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare" . È questa la definizione che dà la Treccani del "Tiraggiro", entrato ufficialmente nei neologismi della più famosa enciclopedia italiana. A rendere noto ai più il termine ci ha pensato Lorenzo Insigne : il tiro a rientrare è da diversi anni un marchio di fabbrica del capitano del Napoli che, dopo aver segnato in questo modo al Belgio nei quarti di finale di Euro2020, ha fatto scoppiare in Italia la “Tiraggiro” mania.

Dal "Tiraggiro" ai "gol alla Del Piero"

La paternità del tiraggiro spetta a Lorenzo Insigne, ma il numero 10 azzurro non è l’unico a tentare questa giocata: infatti, sempre a Euro2020, Federico Chiesa ha "imitato" il compagno di squadra segnando il gol dell'uno a zero nella semifinale contro la Spagna, spostandosi il pallone sul piede destro e tirando a effetto sul secondo palo. Non è la prima volta, però, che un neologismo viene associato a un calciatore: infatti, a metà degli anni novanta, il capitano della Juventus Alessandro Del Piero diede il suo nome a un tipo di tiro con la quale era solito segnare: una conclusione che venne ribattezzata "gol alla Del Piero", che per caratteristiche è molto simile al "Tiraggiro".