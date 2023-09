Oggi non solo l'esordio della nuova Italia di Spalletti: in programma sette partite di qualificazione a Euro 2024. Apre alle 15 su Sky Sport Calcio il Belgio di Lukaku in Azerbaijan, poi alle 18 su Sky Sport Max Ucraina-Inghilterra. Alle 18 e alle 20.45 anche l'opzione Diretta Gol su Sky Sport Calcio. Tutti gli aggiornamenti qui live su skysport.it

EURO QUALIFIERS, I GOL DEI MATCH DEL VENERDI'