Nagelsmann-Germania: Bayern perde candidato

L'avventura di Julian Nagelsmann come CT della Germania non si fermerà all'Europeo casalingo in programma a giugno. Come ufficializzato dalla federazione tedesca, l'allenatore ha rinnovato fino alla conclusione del Mondiale 2026. L'allenatore era al centro di varie voci di mercato, in particolare per un possibile ritorno al Bayern Monaco ma non solo.

Il comunicato della Federazione tedesca

"Julian Nagelsmann rimarrà l'allenatore della nazionale maschile tedesca anche dopo il Campionato Europeo casalingo. Lo ha deciso venerdì il consiglio di sorveglianza e l'assemblea degli azionisti della DFB GmbH & Co. KG. Il nuovo contratto del 36enne durerà fino alla conclusione della prossima Coppa del Mondo FIFA nel 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico. Nel settembre dello scorso anno Nagelsmann aveva inizialmente firmato un contratto fino a EURO 2024 compreso".

Le parole di Nagelsmann

"Decisione del cuore. È un grande onore poter allenare la squadra nazionale e lavorare con i migliori giocatori del paese. Con prestazioni appassionate e di successo abbiamo la possibilità di ispirare un intero paese. Le due vittorie contro Francia e Olanda a marzo mi hanno davvero toccato. Vogliamo disputare insieme un Europeo casalingo di successo e non vedo l'ora di affrontare insieme alla squadra la sfida dei Mondiali".