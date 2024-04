Orsato e Guida tra i 18 arbitri selezionati

Per l’Italia sono stati designati anche gli assistenti Filippo Meli, Giorgio Peretti, Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. Al VAR Massimiliano Irrati e Paolo Valeri. Lo ha annunciato il Comitato Arbitrale UEFA, che ha reso noti i nomi dei 18 arbitri che dirigeranno le 51 partite del Campionato Europeo al via il prossimo 14 giugno

Marco Guida e Daniele Orsato sono i due arbitri italiani selezionati per UEFA EURO 2024. Lo ha annunciato il Comitato Arbitrale UEFA, che ha reso noti i nomi dei 18 arbitri che dirigeranno le 51 partite del Campionato Europeo al via il prossimo 14 giugno. Guida avrà come guardalinee Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli assistenti di Orsato saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. E al VAR ci saranno anche altri due italiani, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri . Le squadre arbitrali di ogni partita saranno composte da un arbitro, due assistenti, un quarto ufficiale di gara, un assistente di riserva allo stadio e una squadra di tre ufficiali di gara video. Durante il torneo gli arbitri, gli assistenti arbitrali e gli arbitri di supporto avranno il loro campo base a Francoforte, mentre gli ufficiali di gara video saranno di base a Lipsia, dove durante le partite opereranno dall'International Broadcast Centre.

"EURO 2024 – ha dichiarato il direttore generale degli arbitri UEFA Roberto Rosetti - è l'apice del calcio europeo per squadre nazionali ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per dirigere queste partite. Tutti gli arbitri scelti si sono comportati costantemente ai massimi livelli nelle più importanti competizioni UEFA e anche nelle loro competizioni nazionali. Si sono preparati in modo eccezionale per ricoprire questa posizione e abbiamo piena fiducia in loro”.