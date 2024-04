"Per essere competitivi e per la forza degli avversari dobbiamo fare ancora uno step, ma quando conta l'Italia sa sempre dare quel qualcosa in più". Queste le parole di Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, a margine della prima giornata del workshop organizzato dalla Uefa con le 24 nazionali finaliste del prossimo Europeo. Gli azzurri scenderanno in campo da campioni in carica, dopo la vittoria ottenuta a Euro 2020: "Avere la storia a favore è un trampolino per i calciatori, ma dobbiamo riuscire a fare meglio di quanto abbiamo fatto. Anche se non siamo al livello delle migliori come ad esempio Spagna, Francia, Germania e Inghilterra vogliamo lavorare per arrivarci".

