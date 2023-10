Qualificazioni Europei, calendario delle partite

Riprendono le qualificazioni per il campionato europeo con le Nazionali in campo da giovedì 12 a martedì 17 ottobre per la settima e ottava giornata: ecco le partite da seguire su Sky e in streaming su NOW

Sosta dei campionati per far spazio alle Nazionali, in campo per la settima ed ottava giornata di Qualificazioni all'Europeo che si giocherà nel 2024. In campo anche l'Italia di Luciano Spalletti, impegnata in due incontri fondamentali in ottica classifica con Malta (sabato 14 ottobre) e Inghilterra (martedì 17 ottobre). Entrambe le partite in differita su Sky Sport Calcio a mezzanotte. Da giovedì 12 a martedì 17 ottobre riparte dunque la corsa a Germania 2024, con le migliori partite del turno di qualificazione da vivere su Sky anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Spazio inoltre all’approfondimento per tutta la settimana, con Mario Giunta e Sara Benci alla conduzione degli studi del pre e del postpartita con il loro top team di ospiti. Sabato e martedì, in occasione delle partite degli Azzurri, in studio anche Fabio Caressa e Beppe Bergomi che commenteranno insieme le sfide.

Il calendario completo delle gare.