Decisione un po’ a sorpresa del Ct dell’Olanda Ronald Koeman che, nell’elenco dei 30 giocatori preconvocati in vista degli Europei in programma quest’estate, non ha optato per Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna, che al momento vanta 11 gol e 5 assist, non prenderà dunque con certezza parte all’Europeo in programma in Germania. Presenti, invece, tra i giocatori di Serie A, De Vrij, Dumfries, Koopmeiners e Reijnders. Al momento, Koeman ha diramato una lista di 30 giocatori, in attesa di comunicare tra qualche settimana quella definitiva composta da 26.