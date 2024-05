Euro 2024, eventi e ospiti attesi: il programma

Si avvicina l'inizio degli Europei a partire dal 14 giugno in Germania. Dieci le città ospitanti e tantissimi gli appuntamenti per i tifosi: arte, cultura, spettacoli dal vivo e concerti con star internazionali come Ed Sheeran e Nelly Furtado a Monaco di Baviera. In programma un festival musicale a Stoccarda, mentre Berlino sta organizzando una festa con vista sulla Porta di Brandeburgo. Ecco tutto ciò che bisogna sapere

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT