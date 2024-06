Uscita positiva per l'Olanda che in vista di Euro 2024 ha affrontato in amichevole a Rotterdam il Canada. Gli Oranje hanno calato il poker: 4-0 il finale, con le reti di Depay, Frimpong, Weghorst e Van Dijk. La squadra di Koeman, che è stata sorteggiata nel gruppo D con Francia, Austria e Polonia, inizierà il suo cammino il 16 giugno ad Amburgo contro i biancorossi di Lewandowski

