Italia-Romania U17 2-1: gli Azzurrini staccano il pass Europei dopo quello per i Mondialiunder 17
L'Italia Under 17 vince 2-1 contro la Romania e ottiene il pass per gli Europei di categoria in programma in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno. La qualificazione arriva tre giorni dopo essersi guadagnata l'accesso ai Mondiali in Qatar del prossimo novembre
L'Italia Under 17 si guadagna l'accesso alla fase finale dei prossimi Europei di categoria, in programma in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno. Martedì 31 marzo gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno vinto 2-1 contro la Romania a Gubbio grazie ai gol di Fugazzola (Atalanta U17) e Perillo (Empoli U17) prima della rete di Matei.
Azzurrini qualificati anche ai Mondiali
La qualificazione agli Europei arriva tre giorni dopo quella ai Mondiali. Il 28 marzo a Perugia l'Italia aveva vinto 4-0 contro l'Islanda, assicurandosi il pass per il torneo che si terrà il prossimo novembre in Qatar: a segno Perillo con una doppietta, Biondini (Empoli U17) e Corigliano (Juventus U17).