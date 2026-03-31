Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Romania U17 2-1: gli Azzurrini staccano il pass Europei dopo quello per i Mondiali

under 17
©Getty

L'Italia Under 17 vince 2-1 contro la Romania e ottiene il pass per gli Europei di categoria in programma in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno. La qualificazione arriva tre giorni dopo essersi guadagnata l'accesso ai Mondiali in Qatar del prossimo novembre

PLAYOFF MONDIALI, BOSNIA-ITALIA LIVE

L'Italia Under 17 si guadagna l'accesso alla fase finale dei prossimi Europei di categoria, in programma in Estonia dal 25 maggio al 7 giugno. Martedì 31 marzo gli Azzurrini di Daniele Franceschini hanno vinto 2-1 contro la Romania a Gubbio grazie ai gol di Fugazzola (Atalanta U17) e Perillo (Empoli U17) prima della rete di Matei.

Azzurrini qualificati anche ai Mondiali

La qualificazione agli Europei arriva tre giorni dopo quella ai Mondiali. Il 28 marzo a Perugia l'Italia aveva vinto 4-0 contro l'Islanda, assicurandosi il pass per il torneo che si terrà il prossimo novembre in Qatar: a segno Perillo con una doppietta, Biondini (Empoli U17) e Corigliano (Juventus U17).

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europei: Altre Notizie

L'Italia Under 17 si qualifica per l'Europeo

under 17

L'Italia Under 17 vince 2-1 contro la Romania e ottiene il pass per gli Europei di categoria in...

Baldini: "Il calcio ti regala ciò che meriti"

euro u21

Il Ct della Nazionale Under 21 analizza il momento della squadra reduce da due vittorie, entrambe...

Italia, un altro poker: 4-0 anche alla Svezia

EURO U21

Prosegue la rincorsa al primo posto nel gruppo E nelle qualificazioni agli Europei Under 21 per...

Italia U19 qualificata all'Europeo: Inacio in gol

europei u19

L'Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e si qualifica all'Europeo in Galles della prossima...

Palmisani: "La Svezia è forte, ma saremo pronti"

under 21

Il portiere della Nazionale Under 21 fa il punto sulle condizioni della squadra che martedì...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE