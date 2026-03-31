Il Ct della Nazionale Under 21 analizza il momento della squadra reduce da due vittorie, entrambe per 4-0, contro Macedonia del Nord e Svezia: "I miei ragazzi sono intelligenti e sanno che questo per loro è un palcoscenico importante". Ed ancora: "La squadra deve pensare a crescere e alla fine avrà un premio"

Sempre molto lucida l'analisi di Silvio Baldini che è soddisfatto per un'altra bellissima vittoria della Nazionale Under 21 capace di battere la Svezia 4-0 in trasferta e riportarsi a -3 dalla Polonia in attesa dello scontro diretto che ci sarà ad ottobre: "I miei sono ragazzi intelligenti, hanno capito che quando si gioca per loro è un palcoscenico importante, li vedono tutti quelli che fanno parte del calcio che conta - dice a fine gara alla Rai - Loro devono cercare il risultato attraverso la crescita delle qualità che hanno, devono pensare a loro stessi e alla fine avranno un premio, che darà loro il calcio". Ed ancora: "Il calcio vede con quale mentalità si gioca in casa o fuori, la testa, il cuore che ci si mette... E alla fine ti regala quello che meriti".