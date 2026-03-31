Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Italia-Turchia U19 1-1: Azzurrini qualificati all'Europeo. Gol al debutto di Inacio

europei u19

L'Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e si qualifica all'Europeo in Galles della prossima estate. In gol per gli Azzurrini Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund all'esordio con l'U19

BOSNIA-ITALIA LIVE

L'Italia Under 19 si qualifica all'Europeo. Alla Nazionale di Alberto Bollini basta un pareggio per 1-1 contro la Turchia a Catanzaro per andare alla fase finale, che si terrà in Galles dal 28 giugno all'11 luglio. Dopo aver mancato un anno fa proprio a Catanzaro la qualificazione all'Europeo 2025 in Romania, gli Azzurrini (campioni nel 2023 e semifinalisti nel 2024) chiudono al primo posto il girone di qualificazione davanti alla stessa Turchia per una miglior differenza reti. Sblocca il match nel primo tempo un grande gol di Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund al debutto con l'U19 dopo aver saltato le prime due partite per una squalifica risalente al Mondiale U17. Nella ripresa, Soylu su punizione fissa il punteggio sull'1-1.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Europei: Altre Notizie

L'Italia Under 17 si qualifica per l'Europeo

under 17

L'Italia Under 17 vince 2-1 contro la Romania e ottiene il pass per gli Europei di categoria in...

Baldini: "Il calcio ti regala ciò che meriti"

euro u21

Il Ct della Nazionale Under 21 analizza il momento della squadra reduce da due vittorie, entrambe...

Italia, un altro poker: 4-0 anche alla Svezia

EURO U21

Prosegue la rincorsa al primo posto nel gruppo E nelle qualificazioni agli Europei Under 21 per...

Italia U19 qualificata all'Europeo: Inacio in gol

europei u19

L'Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e si qualifica all'Europeo in Galles della prossima...

Palmisani: "La Svezia è forte, ma saremo pronti"

under 21

Il portiere della Nazionale Under 21 fa il punto sulle condizioni della squadra che martedì...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE