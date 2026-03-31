Italia-Turchia U19 1-1: Azzurrini qualificati all'Europeo. Gol al debutto di Inacioeuropei u19
L'Italia Under 19 pareggia 1-1 con la Turchia e si qualifica all'Europeo in Galles della prossima estate. In gol per gli Azzurrini Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund all'esordio con l'U19
L'Italia Under 19 si qualifica all'Europeo. Alla Nazionale di Alberto Bollini basta un pareggio per 1-1 contro la Turchia a Catanzaro per andare alla fase finale, che si terrà in Galles dal 28 giugno all'11 luglio. Dopo aver mancato un anno fa proprio a Catanzaro la qualificazione all'Europeo 2025 in Romania, gli Azzurrini (campioni nel 2023 e semifinalisti nel 2024) chiudono al primo posto il girone di qualificazione davanti alla stessa Turchia per una miglior differenza reti. Sblocca il match nel primo tempo un grande gol di Samuele Inacio, classe 2008 del Borussia Dortmund al debutto con l'U19 dopo aver saltato le prime due partite per una squalifica risalente al Mondiale U17. Nella ripresa, Soylu su punizione fissa il punteggio sull'1-1.