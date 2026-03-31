Italia, un altro poker: 4-0 anche alla Svezia

Nel video, Gianluigi Bagnulo analizza la Bosnia, avversaria dell'Italia nella finale playoff per i Mondiali. Una squadra che fa dell’intensità il suo punto di forza: è tra quelle che hanno commesso più falli e ricevuto più ammonizioni durante le qualificazioni, segno di un approccio molto aggressivo. Dal punto di vista tattico, si affida a una linea difensiva compatta guidata da Muharemovic del Sassuolo. A dare esperienza ci sono giocatori come Kolasinac e Dzeko, mentre davanti spazio alla freschezza di elementi offensivi come Tahirović, Bajraktarević e Alajbegović. E in più c’è il fattore campo