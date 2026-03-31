Italia, un altro poker: 4-0 anche alla Svezia

Svezia-Italia U21 0-4, cronaca e tabellino: Koleosho (doppietta), poi Ndour e Lipani
Prosegue la rincorsa al primo posto nel gruppo E nelle qualificazioni agli Europei Under 21 per la Nazionale di Baldini che risponde alla Polonia (vittoriosa in Montenegro) con un 4-0 alla Svezia che riporta gli Azzurrini a -3 proprio dai polacchi. Koleosho mattatore: doppietta nel primo tempo e assist nella ripresa per il 3-0 di Ndour. Lipani, di testa, arrotonda il punteggio sul 4-0. A ottobre la sfida alla Polonia
SVEZIA-ITALIA 0-4
18' rig. e 22' Koleosho, 50' Ndour, 63' Lipani
SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf (59' Sjostrandt); Antwi, M. Karlsson (84' Kanga), Bjorklund, Sonko (67' Kusi-Asare); Omorowa (67' Thorell), Rafferty (67' Njie). Ct. Backstrom.
ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo (82' Faticanti), Chiarodia, Bartesaghi (68' Ahanor); Ndour, Lipani, Dagasso (57' Venturino); Fini (57' Cherubini), Ekhator (82' Calvani), Koleosho. Ct. Baldini.
Ammoniti: Chiarodia, Bartesaghi
Baldini: "Il calcio ti regala ciò che meriti"
Il Ct della Nazionale Under 21 analizza il momento della squadra reduce da due vittorie, entrambe per 4-0, contro Macedonia del Nord e Svezia: "I miei ragazzi sono intelligenti e sanno che questo per loro è un palcoscenico importante". Ed ancora: "La squadra deve pensare a crescere e alla fine avrà un premio"
Italia U21, Baldini: 'I ragazzi avranno un premio, glielo darà il calcio'Vai al contenuto
Europei Under 21 2027, classifica Italia e gironi di qualificazione
Prosegue la rincorsa al primo posto nel gruppo E nelle qualificazioni agli Europei Under 21 per la Nazionale di Baldini che risponde alla Polonia (vittoriosa in Montenegro) con un 4-0 alla Svezia che riporta gli Azzurrini a -3 proprio dai polacchi. Koleosho mattatore: doppietta nel primo tempo e assist nella ripresa per il 3-0 di Ndour. Lipani, di testa, arrotonda il punteggio sul 4-0. A ottobre la sfida alla Polonia
Europei U21: la classifica dell'Italia e cosa serve per la qualificazione direttaVai al contenuto
90' - Cinque minuti di recupero
90' - Adesso l'Italia fondamentalmente gestice il possesso rifiatando anche un po' dopo una bella gara, intensa.
84' - Esce Karlsson, entra Kanga
82' - Escono Ekhator e Comuzzo, entrano Calvani e Faticanti
78' - Nonostante l'ampio vantaggio, l'Italia continua ad attaccare, la Svezia è in balia dell'avversario ma quantomeno riesce a non rendere ancor più amaro il punteggio
68' - Esce Bartesaghi, entra Ahanor
67' - Escono Sonko, Rafferty e Omorowa, entrano Kusi-Asare, Thorell, Njie
65' - Ammonito Bartesaghi, sarà squalificato
63' - Quarto gol dell'Italia: segna Lipani
Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Bartesaghi, Lipani salta indisturbato e di testa mette alle spalle di Bishesari
59' - Esce Tolf, entra Sjostrandt
59' - Primo vero tentativo di Ekhator che riceve in area, si gira e calcia, Bishesari para senza problemi
57' - Escono Fini e Dagasso, entrano Cherubini e Venturino
55' - Italia a un passo dal quarto gol dagli sviluppi di un angolo battuto da Bartesaghi, Comuzzo di testa manda di poco a lato
54' - Azione travolgente di Fini che da destra entra in area, guadagna la linea di fondo e poi viene fermato in angolo
50' - Terzo gol dell'Italia: segna Ndour
L'Italia recupera palla sulla trequarti, gran dribbling di Koleosho che poi imbuca sull'inserimento di Ndour che si presenta a tu per tu con Bishesari e lo batte per il 3-0 azzurro
48' - Non sembra cambiata la trama dell'incontro con la Nazionale di Baldini che continua ad attaccare e la Svezia prova a ripartire in maniera un po' più convinta rispetto al primo tempo
Nessuna sostituzione nell'intervallo
Svezia-Italia 0-2
Si riparte a Boras
Bosnia-Italia, le formazioni ufficiali
L'Italia va a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026: l'ultimo ostacolo è la Bosnia nella trasferta di Zenica. Gattuso sceglie Retegui in tandem con Kean in attacco e conferma in toto la formazione della semifinale, con Politano esterno e Mancini nei tre di difesa. Barbarez si affida al 4-4-2, con Dzeko e Demirovic coppia offensiva. Calcio d'inizio alle 20.45
Bosnia-Italia LIVEVai al contenuto
Svezia-Italia 0-2
45' - Due minuti di recupero
40' - In virtù di questo risultato momentaneo, l'Italia tornerebbe a -3 dalla Polonia che nel pomeriggio ha battuto in trasferta il Montenegro 1-0
38' - Con orgoglio la Svezia prova a chiudere il primo tempo in avanti ma si espone, inevitabilmente, alle ripartenze dell'Italia
35' - Prova a scuotersi anche la Svezia con una incursione sulla destra di Skoglund che mette in mezzo un pallone interessante la la Nazionale chiude in angolo
32' - Italia vicinissima al terzo gol, ancora una iniziativa di Koleosho che da sinistra si accentra e crossa teso verso la porta, si inserisce Ndour che tocca con la punta del piede e la palla termina di poco fuori
29' - Tutto abbastanza facile per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco, non appena la Nazionale di Baldini ha accelerato trovando un po' più di verticalità, la Svezia è andata in difficoltà e ha subito due gol
25' - Ammonito Chiarodia
22' - Raddoppia l'Italia: segna ancora Koleosho
Svarione difensivo della Svezia che con Skoglund regala palla all'Italia, ancora Koleosho ne approfitta, si presenta a tu per tu con Bishesari e lo batte ancora una volta
18' - Koleosho contro Bishesari: Italia in vantaggio
17' - Calcio di rigore per l'Italia: Lipani steso in area di rigore
Fallo di Zatterstrom
12' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Zatterstrom con Palmisani che si trova la palla tra le mani, pericolo corso dall'Italia
11' - Tentativo a metà tra un cross e un tiro da parte di Dagasso, senza problemi para Bishesari
9' - Dopo un avvio promottente da parte degli Azzurrini, adesso è la Svezia che prova a fare la gara anche per la maggior abitudine al campo in erba sintetica
5' - Prova a essere aggressiva anche la Svezia sulla costruzione dell'Italia che ha come idea quella di provare a imporre il proprio gioco
1' - Subito arrembante in questo avvio la Nazionale di Baldini che si installa nella trequarti della Svezia sin dall'inizio del match
Svezia-Italia 0-0
Si parte a Boras
Inni nazionali, si parte da quello italiano
L'Italia è seconda nel gruppo E attualmente a sei punti dalla Polonia che ha una gara in più avendo battuto il Montenegro in trasferta 1-0
Manca molto poco all'inizio di Svezia-Italia Under 21
Under 19 agli Europei: il post su Twitter
Italia Under 19 alla fase finale dell'Europeo: con la Turchia è 1-1, Catanzaro festeggia con gli Azzurrini
Stavolta, a Catanzaro, la festa è tutta dell'Italia. Nello stesso stadio in cui un anno fa si spezzò il sogno di entrare tra le prime otto d'Europa, la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini vola alla fase finale dell'Europeo. Appuntamento in Galles dal 28 giugno all'11 luglio, con gli Azzurrini (campioni nel 2023) che tornano a qualificarsi alla fase decisiva dopo un anno di assenza. Contro la Turchia, a punteggio pieno come l'Italia dopo le prime due giornate, è bastato un pareggio, con l'Italia (avanti per una miglior differenza reti) che era andata in vantaggio nel primo tempo con uno splendido gol di Samuele Inacio (oggi all'esordio in questa fase Elite dopo aver scontato le ultime due giornate di squalifica che si portava dietro dal Mondiale Under 17) prima dell'1-1 di Soylu su punizione nella ripresa.
Guida Tv: le finali playoff Mondiali e le amichevoli su Sky
Oggi appuntamento da non perdere su Sky e NOW con le finali playoff di qualificazione ai Mondiali del 2026. Sky Sport seguirà per tutta la giornata l’avvicinamento al match dell’Italia, con collegamenti da Coverciano e Zenica per vivere da vicino la preparazione degli Azzurri. Inoltre, Nazionali in campo anche per le grandi amichevoli: oggi alle 18 Cipro-Moldavia e alle 20.45 Germania-Ghana su Sky Sport Calcio
Finali playoff Mondiali e le amichevoli su SkyVai al contenuto
Qualificazioni Mondiali 2026, il calendario delle finali playoff: gli orari
E' arrivato il giorno delle finali playoff. Ci si gioca gli ultimi posti per il Mondiale 2026: non solo l'Italia in Bosnia, ma anche altre tre sfide da vivere in diretta sui canali di Sky Sport grazie alla formula Diretta Gol. Da non perdere nemmeno l'aggiornamento verso il match degli azzurri sia su Sky che su NOW
Mondiali 2026: il calendario delle finali playoffVai al contenuto
Italia, tutti i dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali dal 1958 alla Bosnia
L'attesa è finita: l'Italia si gioca un posto al Mondiale. È il giorno della finale playoff contro la Bosnia, appuntamento alle 20.45 a Zenica per decidere chi giocherà la prossima edizione in estate in Nord America. Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, gli Azzurri puntano ancora sugli spareggi per accedere alla fase finale del torneo: ricordiamo purtroppo gli ultimi incroci contro Svezia e Macedonia del Nord, ma la storia della Nazionale ha registrato altri dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali. Sono 'solo' quattro i playoff tra i precedenti azzurri, che ammettono anche altre gare decisive affrontate nei gironi. Ma come era andata? Ecco il bilancio dal 1958 contro l'Irlanda del Nord a oggi contro la Bosnia
Conosci tutti i dentro o fuori dell'Italia verso i Mondiali?Vai al contenuto
Bosnia-Italia, il dietro le quinte: lo spogliatoio azzurro e il settore ospiti a Zenica
L'Italia di Gattuso è pronta a scendere in campo a Zenica per la finale playoff contro la Bosnia che mette in palio un pass per il prossimo Mondiale. Peppe Di Stefano ci porta all'interno dello spogliatoio dello stadio "Bilino Polje" che sarà utilizzato dalla Nazionale questa sera e del settore ospiti destinato ai tifosi azzurri. Di seguito FOTO e VIDEO
Dietro le quinte di Bosnia-Italia: cosa ci aspetta a Zenica. FOTO e VIDEOVai al contenuto
Italia, le scelte di formazione
Baldini si affida allo zoccolo duro che ha battuto a Empoli con un netto 4-0 la Macedonia del Nord. Sono solo due i cambi, uno in difesa e l'altro in attacco: gioca Kayode da terzino destro, Fini nel tridente completato da Ekhator e Koleosho. Solito trio di centrocampo con Ndour, Dagasso e Lipani
Italia-Bosnia, la Goal Line Technology non ci sarà: ecco perché. VIDEO
La finale del playoff per accedere ai Mondiali 2026 Bosnia-Italia si giocherà senza l'ausilio della Goal Line Technology. Come spiega l'inviato Gianluigi Bagnulo nel VIDEO, non si tratta della prima volta in partite di qualificazione ai Mondiali o agli Europei. Non tutte le federazioni, tra cui quella bosniaca, hanno stadi che possono supportare questa tecnologia. Nessun braccialetto che suonerà al braccio dell'arbitro Turpin, ma in caso di dubbi ci si potrà avvalere delle telecamere del Var (obbligatorio negli spareggi) allineate alla linea di porta
In Bosnia-Italia non ci sarà la Goal Line Technology: il motivoVai al contenuto
Gattuso prima di Bosnia-Italia: "C'è gente che darebbe la vita per andare ai Mondiali"
Il Ct carica l'Italia a poche ore dalla sfida decisiva contro la Bosnia: "Ci servirà una grande prestazione, l'abbiamo preparata bene". Tanta la voglia di tornare al Mondiale: "C'è gente che darebbe la vita e l'anima per arrivare a questo obiettivo. Abbiamo un Paese sulle spalle", le parole di Gattuso alla Rai
'Abbiamo un paese sulle spalle'. Così Gattuso a poche ore da Bosnia-ItaliaVai al contenuto
Bosnia, l'analisi della squadra che sfiderà l'Italia: a cosa bisogna fare attenzione. VIDEO
Nel video, Gianluigi Bagnulo analizza la Bosnia, avversaria dell'Italia nella finale playoff per i Mondiali. Una squadra che fa dell’intensità il suo punto di forza: è tra quelle che hanno commesso più falli e ricevuto più ammonizioni durante le qualificazioni, segno di un approccio molto aggressivo. Dal punto di vista tattico, si affida a una linea difensiva compatta guidata da Muharemovic del Sassuolo. A dare esperienza ci sono giocatori come Kolasinac e Dzeko, mentre davanti spazio alla freschezza di elementi offensivi come Tahirović, Bajraktarević e Alajbegović. E in più c’è il fattore campo
Aggressività e difesa compatta: a cosa bisogna fare attenzione della BosniaVai al contenuto
Le formazioni ufficiali
SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Amoran, Zatterstrom, Tolf; Antwi, M. Karlsson, Bjorklund, Sonko; Omorowa, Rafferty. Ct. Backstrom.
ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Kayode, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Fini, Ekhator, Koleosho. Ct. Baldini.
Bosnia-Italia, le probabili formazioni
Questa sera alle 20.45 lo spareggio per accedere ai mondiali, con l'Italia in campo a Zenica contro la Bosnia. Nell'ultimo allenamento di ieri a Coverciano, Gattuso ha schierato il tandem offensivo Kean-Retegui già visto con l'Irlanda del Nord. L'undici iniziale non dovrebbe cambiare rispetto a quello visto nella semifinale di giovedì: sulla corsia di destra Politano è favorito su Palestra. Le probabili formazioni di Bosnia-Italia
Bosnia-Italia, le probabili della finale playoffVai al contenuto
Bosnia-Italia ai playoff Mondiali, le news in diretta
E' il giorno di Bosnia-Italia, finale dei playoff Mondiali: a Zenica c'è in palio un pass per la competizione in programma dal prossimo 11 giugno in Canada, Messico e Stati Uniti. Gattuso è intenzionato a confermare la formazione scesa in campo dall'inizio nella semifinale contro l'Irlanda del Nord: in attacco Kean-Retegui, con Pio Esposito inizialmente in panchina; sulla corsia di destra Politano è favorito su Palestra
Bosnia-Italia, la giornata di attesa LIVEVai al contenuto
Statistiche e curiosità
Azzurrini reduci dal netto 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord che ha consolidato il secondo posto nel Gruppo E a quota diciotto punti, a tre lunghezze di distanza dalla Polonia capolista che finora ha fatto sette su sette.
All'andata l'Italia si impose con un netto 4-0
Gli scandinavi invece occupano la quarta posizione con dieci punti all'attivo. Il match d'andata finì con un largo 4-0 per l'Italia, a segno con Pisilli (doppietta), Camarda e Berti in quel di Cesena.
L'Italia ha sempre segnato almeno 4 gol, tranne che contro la Polonia
Ad eccezione della sfida - persa clamorosamente nei minuti di recupero - contro i polacchi gli azzurrini hanno sempre segnato almeno 4 gol in quattro delle ultime cinque partite, tra cui la gara di andata contro la Svezia.
I limiti difensivi della nazionale svedese
La nazionale svedese poi ha registrato limiti difensivi evidenti nelle prime 7 gare del girone, in cui ha incassato ben 15 gol.