Dopo Italia-Albania, arrivano i complimenti di Fabio Capello e Alessandro Del Piero per Riccardo Calafiori. "Mi è piaciuta la sua intraprendenza, non ha avuto paura", ha detto Alex. E Capello: "Non pensavo che un esordiente potesse giocare con questa personalità". Il difensore ha risposto così: guarda il VIDEO

