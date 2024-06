Dopo Georgia-Portogallo, Giorgio Chiellini ha analizzato a Sky Sport la prestazione di Cristiano Ronaldo e di Rafa Leao : “A me le altre partite Cristiano Ronaldo era piaciuto, perché reputo che sia più utile lui di Gonçalo Ramos per il Portogallo, non penso che Leao sia il suo partner migliore ma che Jota sia molto più funzionale al suo gioco perché possono scambiarsi le posizioni. Leao invece fa sempre un tocco in più che lo manda fuori giri. Non è il giocatore giusto per Ronaldo e viceversa. Però c’è Martinez che fa quel lavoro, quindi è giusto che scelga lui”

“Ma Leao è uno di quelli che aspettiamo e prima o poi arriva, o dovrebbe essere un po’ più avanti su certe cose?”, la domanda di Fabio Caressa

“Tutti vorremmo che fosse un po’ più avanti ma non lo è. E questo mi sembra chiaro: gli mancano numeri più che altro e le potenzialità per ora sono tanto inespresse. Non lo so, io non so se mai riuscirà a fare il clic nella testa. A oggi secondo me – ha aggiunto Chiellini - è un bel subentrante più che un titolare fisso di una squadra che punta a vincere il campionato europeo come la Champions League. Se lo paragoni a Vinicius e Mbappé… come fai a dire che è a quel livello lì. Cioè, è forte. Si parla di 100-150 milioni, se quello è il livello di paragone, non lo è. Se invece mi dici è un grande giocatore, è bravo sì, tutti lo sappiamo. Però se vuoi alzare l’asticella e lo paragoni a quelli lì, secondo me non c’è ancora. Ma quelli vincono alla fine i trofei. Gli altri fanno parte di una squadra che vince. Sono due cose diverse a mio parere”