Lista e caratteristiche dei rigoristi sulla borraccia

Parata non certamente casuale. Il portiere inglese, infatti, si era ben studiato tutti i rigoristi avversari e si era segnato le note principale.... sulla borraccia! Il dettaglio in foto mostra anche quanto approfondito sia stato lo studio di Pickford che non si è limitato ad appuntarsi dove buttarsi ma anche come in alcuni casi, evidenziandosi pure alcune particolarità come le finte prima di calciare dei rigoristi. E su Akanji ha avuto ragione, respingendo il suo destro aperto (il difensore lo conosceva ancora meglio visto che milita in Premier League, al City) e indirizzando la qualificazione. Il n.1 inglese si è applicato e ha portato a casa il risultato.