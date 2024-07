Il Ct tedesco nella conferenza stampa dopo l'uscita dagli Europei: "Non capita spesso di vedere i giocatori lasciare il ritiro in lacrime - ha detto tra la commozione -, penso che sia una grande vittoria per tutto lo staff. Non riesco a trattenere le lacrime perché è stato tutto molto emozionante. Per questo Paese mi auguro che si possa migliorare insieme perché le cose vengono meglio così anziché da soli, ci sono cose più importanti del calcio ma siamo riusciti a unire la gente"

